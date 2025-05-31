Упругость кожи без кремов: действует, пока вы спите

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Растяжки появляются не только во время беременности или похудения. Любой резкий скачок веса, обезвоживание или недостаток витаминов — и кожа сдаёт позиции. Но всё можно предотвратить, если сделать уход частью повседневности.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Пей воду — не забывай о коже

Начинается всё с простого: 1,5-2 литра воды в день. Увлажнённая кожа лучше справляется с нагрузкой, реже рвётся и быстрее восстанавливается.

Салат и ложка масла — не только для стройности

Рацион с овощами, цельными злаками, рыбой и бобовыми насыщает кожу витаминами и запускает выработку коллагена. А растительные масла из рациона поддерживают её упругость изнутри.

Движение — мягкая тренировка для кожи

Йога, пилатес или плавание не просто укрепляют мышцы — они защищают кожу от перегрузки и помогают равномерно распределить давление. Особенно это важно во время беременности.

Контрастный душ и массаж — зарядка для покровов

Смена температуры воды усиливает кровообращение, а массаж сухой щёткой по кругу активизирует лимфоток и делает кожу более эластичной. Особенно хорошо действует на живот и бёдра.

Хороший крем творит больше, чем кажется

Средства с маслами или гиалуронкой удерживают влагу и защищают кожу от пересыхания. Наносите их после душа — и кожа скажет спасибо.

Стабильный вес — спокойная кожа

Главный враг — резкий набор или сброс килограммов. Если вес меняется постепенно, кожа успевает адаптироваться и не рвётся.

Сон и отказ от вредных привычек — финальные штрихи

Во сне запускается обновление клеток. А алкоголь и никотин сводят на нет все усилия, разрушая эластин и ухудшая структуру тканей.

Регулярность — вот главный секрет. Через пару месяцев кожа станет плотнее, мягче и заметно крепче.

Уточнения

Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.