Упругость кожи без кремов: действует, пока вы спите

Растяжки появляются не только во время беременности или похудения. Любой резкий скачок веса, обезвоживание или недостаток витаминов — и кожа сдаёт позиции. Но всё можно предотвратить, если сделать уход частью повседневности.
Начинается всё с простого: 1,5-2 литра воды в день. Увлажнённая кожа лучше справляется с нагрузкой, реже рвётся и быстрее восстанавливается.
Рацион с овощами, цельными злаками, рыбой и бобовыми насыщает кожу витаминами и запускает выработку коллагена. А растительные масла из рациона поддерживают её упругость изнутри.
Йога, пилатес или плавание не просто укрепляют мышцы — они защищают кожу от перегрузки и помогают равномерно распределить давление. Особенно это важно во время беременности.
Смена температуры воды усиливает кровообращение, а массаж сухой щёткой по кругу активизирует лимфоток и делает кожу более эластичной. Особенно хорошо действует на живот и бёдра.
Средства с маслами или гиалуронкой удерживают влагу и защищают кожу от пересыхания. Наносите их после душа — и кожа скажет спасибо.
Главный враг — резкий набор или сброс килограммов. Если вес меняется постепенно, кожа успевает адаптироваться и не рвётся.
Во сне запускается обновление клеток. А алкоголь и никотин сводят на нет все усилия, разрушая эластин и ухудшая структуру тканей.
Регулярность — вот главный секрет. Через пару месяцев кожа станет плотнее, мягче и заметно крепче.
Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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