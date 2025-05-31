Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Застрявший ключ — не повод для паники: хитрости спасения замка без потерь
Педаль сцепления уходит в пол? Не спешите в сервис, а сначала проверьте эти пункты
Как сахар даёт рассаде второе дыхание в пасмурные дни: проверенный трюк для быстрого роста
Невидимая угроза внутри холодильника: вода, плесень и маленькая месть техники
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов

Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Мечта о длинных и блестящих локонах часто разбивается о… расчёску. Один небрежный взмах — и пряди начинают ломаться, сечься и терять объём. Но если пересмотреть свои привычки, можно буквально "отрастить" красоту.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Всё начинается с влажных волос

Никогда не торопитесь расчёсывать мокрые пряди. В этом состоянии они особенно уязвимы — легко тянутся и ломаются. Дождитесь, пока волосы подсохнут, или используйте спрей для расчесывания: он снизит трение и защитит кутикулу.

Расчёсывать — снизу вверх

Звучит просто, но этим правилом пренебрегают даже те, кто привык ухаживать за волосами. Начинайте с кончиков, аккуратно распутывая узлы, и только потом двигайтесь выше. Так вы не выдёргиваете волосы с корнем, а действительно ухаживаете за ними.

Один вечер — минус один колтун

Вечернее расчёсывание — как медитация для волос. Оно предотвращает спутывание, равномерно распределяет кожное сало по всей длине и делает пряди более устойчивыми к сухости. Результат — меньше ломкости, больше блеска.

Щётка имеет значение

Идеальные помощники — мягкие щётки с натуральной щетиной или деревянные гребни. Они не создают статическое электричество, не царапают кожу головы и не рвут волосы.

Движения тоже важны

Не расчёсывайте волосы с силой — это только навредит. Плавные, лёгкие движения не только сохраняют целостность волоса, но и стимулируют кровообращение, что ускоряет рост.

Индивидуальный подход — ключ к успеху

Обладательницам тонких волос не стоит переусердствовать: частое расчёсывание может усилить выпадение. А тем, кто активно пользуется стайлингом, стоит перед процедурой наносить несмываемый кондиционер или спрей — он облегчит расчесывание и защитит локоны.

Зима диктует правила

Холод и сухой воздух делают волосы ломкими. В холодное время года особенно полезны увлажняющие спреи с кератином — они сохраняют гладкость и защищают от пересушивания.

Кажется, это всего лишь расчёсывание. Но именно в нём — залог здоровья, силы и длины ваших волос. Сделайте его осознанной привычкой — и увидите результат уже через несколько недель.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках
Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.