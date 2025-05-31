Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал

Мечта о длинных и блестящих локонах часто разбивается о… расчёску. Один небрежный взмах — и пряди начинают ломаться, сечься и терять объём. Но если пересмотреть свои привычки, можно буквально "отрастить" красоту.
Никогда не торопитесь расчёсывать мокрые пряди. В этом состоянии они особенно уязвимы — легко тянутся и ломаются. Дождитесь, пока волосы подсохнут, или используйте спрей для расчесывания: он снизит трение и защитит кутикулу.
Звучит просто, но этим правилом пренебрегают даже те, кто привык ухаживать за волосами. Начинайте с кончиков, аккуратно распутывая узлы, и только потом двигайтесь выше. Так вы не выдёргиваете волосы с корнем, а действительно ухаживаете за ними.
Вечернее расчёсывание — как медитация для волос. Оно предотвращает спутывание, равномерно распределяет кожное сало по всей длине и делает пряди более устойчивыми к сухости. Результат — меньше ломкости, больше блеска.
Идеальные помощники — мягкие щётки с натуральной щетиной или деревянные гребни. Они не создают статическое электричество, не царапают кожу головы и не рвут волосы.
Не расчёсывайте волосы с силой — это только навредит. Плавные, лёгкие движения не только сохраняют целостность волоса, но и стимулируют кровообращение, что ускоряет рост.
Обладательницам тонких волос не стоит переусердствовать: частое расчёсывание может усилить выпадение. А тем, кто активно пользуется стайлингом, стоит перед процедурой наносить несмываемый кондиционер или спрей — он облегчит расчесывание и защитит локоны.
Холод и сухой воздух делают волосы ломкими. В холодное время года особенно полезны увлажняющие спреи с кератином — они сохраняют гладкость и защищают от пересушивания.
Кажется, это всего лишь расчёсывание. Но именно в нём — залог здоровья, силы и длины ваших волос. Сделайте его осознанной привычкой — и увидите результат уже через несколько недель.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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