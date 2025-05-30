Один неверный шаг — и загар превращается в катастрофу для кожи

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний день под долгожданным солнцем — это удовольствие и витамин D, но и настоящий стресс для кожи. Даже если вы были под зонтом и в шляпе, ультрафиолет и жаркий воздух неизбежно обезвоживают эпидермис, делают его чувствительным и уязвимым. Поэтому вечерний уход — не просто косметика, а терапия.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Избегайте кислот и жестких пилингов

Забудьте про скрабы с абразивами и пилинги с AHA/BHA — даже если хочется "обновить" кожу после загара. После солнца роговой слой истончен, барьер ослаблен, и любая агрессия может вызвать раздражение, покраснение и даже пигментацию. Вместо этого выберите ферментные или энзимные пилинги на основе папаина или бромелайна — они действуют мягко, но эффективно.

Успокаивающие маски — в первую очередь

Начните с восстановления. Маски с алоэ вера, пантенолом, ниацинамидом и экстрактом центеллы азиатской помогут снять покраснение и восстановить гидролипидный барьер. Выбирайте текстуры-гели или тканевые маски — они охлаждают и быстро дают ощущение комфорта.

Глубокое увлажнение — не только в виде маски

После солнца кожа теряет влагу просто катастрофически. Добавьте к маске сыворотку с гиалуроновой кислотой, гидратирующий тоник и легкий крем с церамидами. Не забудьте нанести средства на кожу сразу после водных процедур, промакнув салфеткой или полотенцем — так они впитаются лучше и "запечатают" влагу внутри.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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