Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вещи без шерсти? Это не магия, а зловеще простая хитрость с салфеткой
Volvo урезает батарейный проект — половина сотрудников под сокращением
Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?
Морковь без трещин: один забытый приём — и все плоды будут гладкими и ровными
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Совещание за закрытыми дверями: Путин собирает заседание Совбеза
Черная метка Японии: Токио пошло на конфронтацию с Россией
Лежанка куплена зря? Вот когда она действительно нужна кошке
Пасынки воруют урожай, пока никто не смотрит — как их вычислить и обезвредить

Этот распорядок питания спасает от лишнего веса, даже если ешь сладкое

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу — эта старая поговорка неожиданно оказалась в центре внимания современных учёных. Всё дело в хроно-питании — подходе, который связывает еду с внутренними биологическими часами организма.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Что такое хроно-питание

Хроно-питание — это не диета, а способ подстроить режим приёмов пищи под циркадные ритмы тела. Организм в разное время дня по-разному перерабатывает и усваивает питательные вещества. То, что утром становится энергией, вечером может обернуться лишними килограммами.

Почему вечерний приём пищи особенно важен

После заката обмен веществ замедляется, и всё, что съедается поздно, усваивается медленнее. Это напрямую влияет на вес, самочувствие и даже риск хронических заболеваний.

"Те, кто ест много и поздно, чаще сталкиваются с набором веса, проблемами ЖКТ и рисками, связанными с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и даже онкологией", — подчёркивает гастроэнтеролог Лука Пиретта.

Ужин ≠ голодание

Важно не путать лёгкий ужин с полным отказом от еды. Хроно-питание — это не пост, а сбалансированный подход: полноценный завтрак, насыщенный обед и лёгкий, желательно ранний ужин, сообщает Медпульс.

Как выстроить питание по часам

— Завтрак — обязателен, и желательно до 9 утра
— Обед — сбалансированный, с белками, овощами и сложными углеводами
— Ужин — лёгкий, без переедания и не позже 20:00

"Хороший день начинается с хорошего завтрака. Если сытно поесть днём, вечером организму много не нужно. Главное — не превращать ужин в награду за тяжёлый день", — добавляет Пиретта.

А что именно есть

Хроно-питание не диктует конкретные продукты, но опирается на принципы средиземноморской диеты:

  •  овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые
  •  немного рыбы, белого мяса, яиц и молочных продуктов
  • минимум сахара, жирной еды и красного мяса

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Последние материалы
Россия поставила Китаю первые сто миллиардов кубометров газа по Силе Сибири
Вещи без шерсти? Это не магия, а зловеще простая хитрость с салфеткой
Volvo урезает батарейный проект — половина сотрудников под сокращением
Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?
Морковь без трещин: один забытый приём — и все плоды будут гладкими и ровными
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Совещание за закрытыми дверями: Путин собирает заседание Совбеза
Черная метка Японии: Токио пошло на конфронтацию с Россией
Лежанка куплена зря? Вот когда она действительно нужна кошке
Пасынки воруют урожай, пока никто не смотрит — как их вычислить и обезвредить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.