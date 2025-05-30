Этот распорядок питания спасает от лишнего веса, даже если ешь сладкое

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Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу — эта старая поговорка неожиданно оказалась в центре внимания современных учёных. Всё дело в хроно-питании — подходе, который связывает еду с внутренними биологическими часами организма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Что такое хроно-питание

Хроно-питание — это не диета, а способ подстроить режим приёмов пищи под циркадные ритмы тела. Организм в разное время дня по-разному перерабатывает и усваивает питательные вещества. То, что утром становится энергией, вечером может обернуться лишними килограммами.

Почему вечерний приём пищи особенно важен

После заката обмен веществ замедляется, и всё, что съедается поздно, усваивается медленнее. Это напрямую влияет на вес, самочувствие и даже риск хронических заболеваний.

"Те, кто ест много и поздно, чаще сталкиваются с набором веса, проблемами ЖКТ и рисками, связанными с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и даже онкологией", — подчёркивает гастроэнтеролог Лука Пиретта.

Ужин ≠ голодание

Важно не путать лёгкий ужин с полным отказом от еды. Хроно-питание — это не пост, а сбалансированный подход: полноценный завтрак, насыщенный обед и лёгкий, желательно ранний ужин, сообщает Медпульс.

Как выстроить питание по часам

— Завтрак — обязателен, и желательно до 9 утра

— Обед — сбалансированный, с белками, овощами и сложными углеводами

— Ужин — лёгкий, без переедания и не позже 20:00

"Хороший день начинается с хорошего завтрака. Если сытно поесть днём, вечером организму много не нужно. Главное — не превращать ужин в награду за тяжёлый день", — добавляет Пиретта.

А что именно есть

Хроно-питание не диктует конкретные продукты, но опирается на принципы средиземноморской диеты:

овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые

немного рыбы, белого мяса, яиц и молочных продуктов

минимум сахара, жирной еды и красного мяса

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.



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