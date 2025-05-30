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Ногти, в которых френч сошёл с ума — и это понравится вам первой

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Французский маникюр — словно классика из 2000-х, которую все немного устали носить, но втайне любят. Казалось, он безнадёжно устарел, но с 2019 года начал уверенно возвращаться на модный пьедестал. Только теперь — в новых формах и неожиданных цветах.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Один из самых актуальных вариантов — мягкий полупрозрачный нюд с необычным акцентом на кончиках. Яркий пример — образ актрисы и телеведущей Элени Менегаки, которая буквально вдохнула жизнь в привычный френч.

На базу нанесён классический бело-розовый полупрозрачный лак, а вот край — окрашен в маслянисто-жёлтый. Этот оттенок придаёт маникюру лёгкую провокацию, не нарушая его элегантности. Всё сделано на длинных овальных ногтях — форма, которая идеально подчёркивает новый характер классики.

Вдохновиться можно и примером Бетти Мангира — она выбрала менее предсказуемую, альтернативную версию френча. Цветовое решение и минималистичный дизайн делают маникюр современным, а не консервативным.

Что особенно радует — этот тренд отлично смотрится и на коротких ногтях. Эвелина Николиза продемонстрировала именно такой вариант: аккуратный, выразительный и в то же время максимально носибельный. Яркий цвет на краю ногтя позволяет играть с настроением, не теряя аккуратности.

Френч больше не о строгости — теперь это игра на грани классики и вызова. Цвет, форма, пропорции — всё можно адаптировать под себя, не теряя изысканности.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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