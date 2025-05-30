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Брови, которые делают лицо моложе, чем фильтр в сторис

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Можно сменить прическу, подобрать освежающий тон макияжа или пересмотреть гардероб — и действительно помолодеть. Но одна деталь меняет внешность мгновенно и мощнее любой косметики. Это — форма бровей.

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

Даже незначительное изменение линии может кардинально повлиять на выражение лица, сделать взгляд более открытым, свежим и отдохнувшим. Ниже — две формы, которые стирают усталость и добавляют лицу минус пять лет.

Прямые брови

Без резкого излома и с мягким, почти незаметным изгибом — такая форма визуально выравнивает черты и придаёт образу спокойствие. Именно прямые брови часто ассоциируются с молодостью.

Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно аккуратно убрать несколько волосков чуть выше естественного изгиба. Нижнюю часть лучше не трогать вовсе или корректировать минимально.

Если прорисовываете форму, начинайте от переносицы, прокладывая линию немного выше, чем обычно. Следите, чтобы верхний и нижний края оставались параллельными — до самого окончания брови, которое можно слегка опустить вниз.

Приподнятый изгиб

Небольшая дуга визуально "распахивает" глаза и работает как мягкая альтернатива лифтингу. Это отличный способ сделать лицо бодрее, а взгляд — моложе.

Формируется так: внешнюю треть брови слегка корректируют снизу, создавая плавный подъём. Верхнюю линию лучше не трогать — так сохраняется натуральный эффект. Важно не удлинять хвост слишком далеко — идеальный конец брови должен совпадать с линией от крыла носа до внешнего уголка глаза.

Для подчёркивания формы можно слегка прокрасить изгиб, растушёвывая цвет от центра к внешнему краю.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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