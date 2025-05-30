Пятки, которые выдают возраст громче морщин — вот что с ними делать

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

О коже лица заботятся регулярно, а вот про пятки вспоминают только тогда, когда появляются трещины, сухость и дискомфорт. Хотя достаточно пары минут в день, чтобы кожа стоп выглядела ухоженной и вызывала желание надеть босоножки без стеснения.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

Летний сезон — отличный повод включить в рутину простые, но эффективные способы ухода. Ниже — подборка проверенных лайфхаков, которые помогают даже самым требовательным.

1. Двойное отшелушивание

Секрет — в сочетании механического и химического пилинга. Сначала прорабатываются сухие зоны с помощью тёрки или пилки. Затем наносится крем с AHA-кислотами — он действует как маска, глубоко смягчая огрубевшую кожу.

2. Содовая ванночка

В тёплую воду добавить пару ложек пищевой соды и немного эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева). 15 минут — и кожа заметно мягче, запахи нейтрализованы, а антисептический эффект не заставит ждать.

3. Ночной уход

На ночь нанести плотный крем или вазелин, надеть хлопковые носки и оставить до утра. Лучше выбирать средства с маслом ши, лавандой или салициловой кислотой. Утром — гладкость и комфорт.

4. Увлажнение — каждый день

Регулярность — главный союзник. Даже один слой плотного лосьона каждый вечер помогает поддерживать кожу мягкой и защищённой от трещин.

5. Быстрый трюк перед выходом

Капля универсального масла на пятки придаёт коже здоровый блеск и визуально делает её более ухоженной. Работает мгновенно — особенно с открытой обувью.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.



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