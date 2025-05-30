Эти пять трендов делают ногти опасно привлекательными

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета нейл-арт обретает яркость, лёгкость и немного игривости. После весенней сдержанности наступает время для выразительных цветов, свежих форм и неожиданных текстур. Среди главных направлений сезона — цветочный минимализм, пастель с хромом и молочная классика в новом прочтении.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маникюр

Цветочная нежность

Мини-цветы на ногтях — снова в тренде. Их наносят на все пальцы или акцентируют 1-2 ногтя. Дизайн легко адаптируется: кому-то по душе яркие оттенки, а кому-то — спокойная, почти невидимая роспись. Главное — ручная детализация и летнее настроение.

Молочный эффект

Молочно-белые ногти давно завоевали популярность и этим летом остаются в топе. Вариантов много: от чистого кремового покрытия до вариантов с микрохромом, линиями или мини-цветами. Такой маникюр — универсальный спутник на каждый день.

Фисташковая палитра

Приглушённый зелёный оттенок стал фаворитом не только в моде, но и в нейл-дизайне. Он добавляет образу утончённости и мягкости. Лучше всего смотрится в матовом или кремовом исполнении — сдержанно, но со вкусом.

Мыльный глянец

Глянцевое покрытие, имитирующее мокрый эффект, снова набирает популярность. Лак наносится в несколько тончайших слоёв и завершает образ ультра-глянцевым топом. Подходит для любого тона кожи и любой длины ногтей.

Пастельный хром

Хромированные ногти возвращаются в пастельных тонах. Сиреневый, персиковый, голубой и медовый — мягкое сияние сочетается с отражающим верхом. Такой маникюр особенно эффектно смотрится на солнце и отлично подойдёт для отпуска.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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