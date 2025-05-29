Самая недооценённая привычка, которая продлевает молодость — но ей пренебрегают все

Лето наступает, и с ним — пляжи, прогулки, пикники и долгие часы под открытым небом. Всё это звучит прекрасно, пока не вспомнишь про ультрафиолет. Даже в пасмурную погоду солнце продолжает работать на износ — вредит коже, ускоряет старение и может привести к куда более серьёзным последствиям.
Солнцезащитные средства появились не вчера: люди тысячелетиями искали способы защитить кожу от палящих лучей. Но главный принцип остался прежним.
"По сути, Землю постоянно "бомбардирует” солнечный свет с различными длинами волн, в том числе ультрафиолетовыми", — говорит Самир Дж. Гупта, хирург-дерматолог из Массачусетской глазной и ушной больницы в Бостоне, в интервью Popular Science.
"Задача солнцезащитного крема — фильтровать эти волны и не пускать их к вашей коже".
УФ-излучение разрушает ДНК клеток кожи. В лёгком случае это ускоряет старение, в тяжёлом — провоцирует рак. Именно поэтому использовать крем стоит не только летом, но и круглый год.
"Он помогает предотвращать солнечные ожоги, фотостарение и даже сам загар, — поясняет доктор Эбигейл Уолдман из женской больницы Бригама. — И главное — снижает риск рака кожи почти на 50%".
Да. Даже если вы работаете из офиса, ультрафиолет проникает сквозь окна. А зимой отражается от снега. Лучшее, что можно сделать, — не задаваться вопросом, а просто включить солнцезащитный крем в ежедневную рутину. Как чистку зубов. Без обсуждений, сообщает Медпульс.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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