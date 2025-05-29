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Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки

1:56
Моя семья » Красота и стиль

С приходом лета хочется лёгкости во всём — в движении, в стиле, в настроении. И одна пара обуви как нельзя лучше справляется с этой задачей. Да, речь идёт об эспадрильях — лёгких, но выразительных, удобных, но изысканных.

Босоножки
Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Босоножки

Сегодня эспадрильи снова в центре внимания. Француженки обожают их за универсальность, а королевские особы, включая Летицию, каждый год добавляют их в свой гардероб. Их носят на отдыхе, в городе и даже на светских выходах — в любой ситуации они смотрятся гармонично и актуально.

Немного истории

Эта обувь родом из XIV века и впервые появилась в Каталонии. Тогда её носили фермеры — практичные, прочные материалы делали её незаменимой для тяжёлой работы. Основой служил эспарто — плотное волокно, используемое для плетения корзин и предметов быта.

Современные вариации

Сегодняшние эспадрильи — это не просто обувь, а целый дизайнерский холст. Chanel переосмысливает классику, добавляя знаковый логотип Double C, а Ganni экспериментирует с кожаными ремешками и металлическими акцентами.

Они бывают на плоской подошве, на платформе, на каблуке — и всё это выглядит стильно. Особенно эффектно они смотрятся с лёгкими летними тканями: льняными брюками, платьями, шортами. Один из самых простых и элегантных образов — эспадрильи, джинсовые шорты и белая рубашка.

Образ с изюминкой

Звёзды, такие как Кэти Холмс, демонстрируют, как удачно вписывать их даже в городские образы. Например, сочетать с брюками-карго — удобно и модно одновременно.

Мы собрали для вас подборку самых стильных моделей, которые обязательно должны появиться в вашем летнем гардеробе.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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