Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит

Даже если вы в тренде, с маникюром и бегаете по утрам — это не гарантия, что пахнете свежестью. У "аромата возраста" свои законы: он появляется не по паспорту, а из-за деталей, на которые никто не обращает внимания.
67% женщин старше 40 не замечают, что пахнут "по-взрослому". А вы уверены, что не среди них?
Запах пыльного сундука, старого кресла и нафталина может поселиться где угодно — в вашей подушке, шарфе или накидке на диван. Со временем нос просто перестаёт это чувствовать. Но окружающие — нет.
Старый текстиль.
Шторы, ковры, подушки и покрывала впитывают запахи, особенно если стирались последний раз "до переезда".
Гормональные изменения.
С возрастом кожа меняется, и даже при хорошем уходе может появляться новый, менее приятный запах.
Одежда, которая всё запоминает.
Особенно "домашняя": халаты, кофты, синтетика. Они впитывают всё - от аромата жареной картошки до кота.
Ароматы из 90-х.
Любимые духи могут быть как из детства — милыми, но неуместными. Ностальгия — это не всегда комплимент.
Редкая уборка и застой воздуха.
Пыль, старые вещи, отсутствие проветривания — и запах формируется буквально из воздуха.
И напоследок: понюхайте свой любимый шарф. Если он пахнет "бабушкиной подушкой" — пора что-то менять.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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