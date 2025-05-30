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Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Даже если вы в тренде, с маникюром и бегаете по утрам — это не гарантия, что пахнете свежестью. У "аромата возраста" свои законы: он появляется не по паспорту, а из-за деталей, на которые никто не обращает внимания.

Женщина в туфлях
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Женщина в туфлях

67% женщин старше 40 не замечают, что пахнут "по-взрослому". А вы уверены, что не среди них?

Запах пыльного сундука, старого кресла и нафталина может поселиться где угодно — в вашей подушке, шарфе или накидке на диван. Со временем нос просто перестаёт это чувствовать. Но окружающие — нет.

5 причин, почему это происходит

  1. Старый текстиль.
    Шторы, ковры, подушки и покрывала впитывают запахи, особенно если стирались последний раз "до переезда".

  2. Гормональные изменения.
    С возрастом кожа меняется, и даже при хорошем уходе может появляться новый, менее приятный запах.

  3. Одежда, которая всё запоминает.
    Особенно "домашняя": халаты, кофты, синтетика. Они впитывают всё - от аромата жареной картошки до кота.

  4. Ароматы из 90-х.
    Любимые духи могут быть как из детства — милыми, но неуместными. Ностальгия — это не всегда комплимент.

  5. Редкая уборка и застой воздуха.
    Пыль, старые вещи, отсутствие проветривания — и запах формируется буквально из воздуха.

Что поможет пахнуть лёгкостью, а не временем

  • Проветривайте каждый день хотя бы по 10 минут.
  • Стирайте текстиль регулярно.
  • Обновите духи — выбирайте лёгкие, свежие ноты.
  • Ухаживайте за домашней одеждой.
  • Увлажняйте кожу — нейтральные кремы и масла делают чудо
  • Используйте приложение "Планировщик — Чистый дом" и забудьте о хаосе в уборке.

И напоследок: понюхайте свой любимый шарф. Если он пахнет "бабушкиной подушкой" — пора что-то менять.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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