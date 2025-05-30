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Лоск напоказ: детали, которые превращают образ в дешёвую имитацию роскоши

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Иногда образ может выглядеть "дорого", но при этом — дёшево. Не из-за цены, а из-за желания произвести впечатление, вместо того чтобы выразить вкус. Так и появляются типичные ошибки тех, кто стремится казаться, а не быть. Вот 7 деталей, которые часто мешают образу — и способы их заменить.

Женщина в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в юбке

Ошибка 1. Платья с гипюром, блёстками и прочей "пышностью"

Гипюр, стразы, кружево в неожиданных местах — всё это кажется "нарядным". На деле же — устаревшим и громким.

Что делать? Ищите модели из струящихся тканей с хорошей посадкой. Минимализм всегда выглядит благороднее, чем отделка "на миллион".

Ошибка 2. Поддельные брендовые сумки

Копии люксовых брендов легко считываются и выдают стремление казаться статусной.

Что делать? Лучше no-name, но из качественной кожи, с идеальной формой и нейтральным оттенком. Такая сумка работает на ваш имидж, а не против него.

Ошибка 3. Туфли на лаке и головокружительной шпильке

Каблук до небес давно стал визуальным штампом.

Что делать? Матовая кожа, устойчивый каблук до 7 см, нюд или чёрный цвет — и вы уже не "в погоне", а в уверенности.

Ошибка 4. Макияж "по максимуму"

Контуринг, блеск, ресницы "веером" — всё это осталось в эпохе мыльных опер.

Что делать? Лёгкая матовая база, свежие щёки, ухоженные брови, нюдовая помада. И образ сразу взрослеет.

Ошибка 5. Дешёвая бижутерия "с претензией"

Пластиковое "золото", перегруженные кольца, массивные цепи — всё это звучит слишком громко.

Что делать? Лучше один качественный аксессуар, чем ворох безвкусицы.

Ошибка 6. Пальто с мехом "под богатую жизнь"

Длинное пальто с искусственным мехом выглядит не роскошно, а тяжело.

Что делать? Прямой крой, хороший материал, простота — и никакой наигранности.

Ошибка 7. Логотипы, логотипы, логотипы…

Шарфы и аксессуары с кричащими "брендообразными" принтами быстро обесценивают весь образ.

Что делать? Однотонный кашемир, тонкая шерсть или лен — и вы в точке "спокойной силы".

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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