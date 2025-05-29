Загорать или не загорать? Один тюбик решает вашу судьбу на годы вперёд

Правильно подобранное средство от солнца — не просто часть ухода, а реальный вклад в здоровье кожи. С приближением лета 2025 года всё больше людей задумываются: как выбрать солнцезащитный крем, который действительно работает?
SPF (Sun Protection Factor) показывает, насколько дольше ваша кожа сможет противостоять солнечному ожогу при использовании крема. Допустим, кожа обычно начинает краснеть через 10 минут. Средство с SPF 30 увеличит это время до 300 минут. Но не всё так просто.
"Солнцезащитный крем не позволяет находиться на солнце бесконечно долго. SPF показывает, во сколько раз возрастает безопасное пребывание на солнце", — поясняет дерматолог-косметолог Екатерина Можайко.
На деле защита снижается из-за воды, пота и трения. Поэтому даже самый высокий SPF не даёт абсолютной безопасности.
Выделяют три уровня защиты:
Многие гонятся за SPF 50+, думая, что это значительно лучше. На деле разница минимальна: SPF 30 блокирует 97% лучей, а SPF 50 — 98%. Поэтому в повседневной жизни сверхвысокие значения часто излишни.
Ультрафиолет бывает разным:
"Чтобы получить защиту от обоих типов излучения, выбирайте средства с пометками "широкий спектр", "UVA/UVB" или символом UVA в кружке", — рекомендует Можайко.
Азиатская косметика использует обозначение PA:
Чем больше плюсов — тем надёжнее крем защищает от старения и пигментных пятен, сообщает URA.RU.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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