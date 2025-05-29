Загорать или не загорать? Один тюбик решает вашу судьбу на годы вперёд

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Правильно подобранное средство от солнца — не просто часть ухода, а реальный вклад в здоровье кожи. С приближением лета 2025 года всё больше людей задумываются: как выбрать солнцезащитный крем, который действительно работает?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

SPF: не просто цифры на упаковке

SPF (Sun Protection Factor) показывает, насколько дольше ваша кожа сможет противостоять солнечному ожогу при использовании крема. Допустим, кожа обычно начинает краснеть через 10 минут. Средство с SPF 30 увеличит это время до 300 минут. Но не всё так просто.

"Солнцезащитный крем не позволяет находиться на солнце бесконечно долго. SPF показывает, во сколько раз возрастает безопасное пребывание на солнце", — поясняет дерматолог-косметолог Екатерина Можайко.

На деле защита снижается из-за воды, пота и трения. Поэтому даже самый высокий SPF не даёт абсолютной безопасности.

Уровни защиты: как ориентироваться

Выделяют три уровня защиты:

Низкая — SPF 6-15 (защищает от 80-93% УФ-лучей)

Средняя — SPF 15-30 (блокирует 93-97%)

Высокая — SPF 30-50+ (до 99%)

Многие гонятся за SPF 50+, думая, что это значительно лучше. На деле разница минимальна: SPF 30 блокирует 97% лучей, а SPF 50 — 98%. Поэтому в повседневной жизни сверхвысокие значения часто излишни.

UVA и UVB — кто страшнее

Ультрафиолет бывает разным:

UVB вызывает ожоги и покраснение. Его "держит" SPF.

UVA проникает глубже, вызывая старение кожи и пигментацию.

"Чтобы получить защиту от обоих типов излучения, выбирайте средства с пометками "широкий спектр", "UVA/UVB" или символом UVA в кружке", — рекомендует Можайко.

А как понять степень UVA-защиты

Азиатская косметика использует обозначение PA:

PA+ - минимальная защита

PA++++ - высокая

Чем больше плюсов — тем надёжнее крем защищает от старения и пигментных пятен, сообщает URA.RU.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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