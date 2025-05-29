Эти модели сумок остались в прошлом — но продолжают портить настоящие луки

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире моды перемены происходят молниеносно. Ещё вчера ты носила любимую сумку с уверенностью, а сегодня она уже сигнал "вне трендов". Некоторые модели, не так давно считавшиеся универсальными, стремительно устарели. И если не хочешь выглядеть неактуально — лучше оставить их в прошлом.

Фото: Designed be Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с сумкой

Кросс-боди: из любимчиков в забытые

Практичные сумки через плечо долгое время были маст-хэвом. Они подходили под всё: от повседневных образов до деловых. Однако с приходом новых трендов клатчи и мини-сумки вытеснили кросс-боди, сделав их слишком обыденными. Современная мода предлагает носить даже клатчи не только с вечерними нарядами, но и со спортивной или офисной одеждой. Кросс-боди на их фоне больше не выглядят эффектно.

Пластик больше не радует

Прозрачные пластиковые модели были хитом летнего сезона. Яркие, лёгкие, они создавали ощущение игривости и свободы. Но сейчас они воспринимаются как дешёвый и неэкологичный аксессуар. Тренд ушёл вместе с модой на искусственность. Всё больше людей выбирают натуральные материалы: кожу, текстиль, переработанные ткани.

Логотипы кричат, а стиль молчит

Сумки с большими, броскими логотипами когда-то считались символом престижа. Сейчас мода сдвинулась в сторону сдержанности. Минимализм и тихая роскошь вытеснили показную брендоманию. Аксессуары без назойливых надписей смотрятся дороже и уместнее.

Джинсовые модели ушли с подиума

Сумки из денима были любимицами за счёт своей универсальности. Но мода изменилась. Вместо джинсы в тренде материалы с характером: кожа придаёт образу строгость и статус, вязаные или текстильные — уют и оригинальность. Деним же стал смотреться скучно и устарело.

Всё, что не работает — в шкаф

Сумка давно перестала быть просто утилитарной вещью. Она часть образа и говорит о вкусе не хуже дорогих украшений. Поэтому так важно следить за её актуальностью. Некоторые модели просто пора отпустить — и открыть место для новых, стильных решений.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).



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