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Подбородок вырос раньше пенсии? Эти процедуры вернут лицо в прошлое

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок — это не только возрастная особенность, но и результат образа жизни, генетики, а иногда и банальной сутулости. Он может появиться даже у стройных девушек и мужчин, а убрать его — задача не из простых. Но современная косметология предлагает немало решений. Мы собрали самые эффективные методы и разобрались, когда стоит делать ставку на уколы, массаж или даже хирургию.

Девушка делает массаж лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает массаж лица

Липолитики: растворяем жир уколами

Инъекции липолитиков — один из самых популярных способов. Они делятся на прямые и непрямые:

  • Непрямые действуют мягче, практически не вызывают боль и отёк.
  • Прямые дают быстрый эффект, но сопровождаются неприятными ощущениями и выраженной отёчностью.

"Процедура малоинвазивна, если применяются непрямые липолитики: они хорошо подходят для локальных проблем и не требуют длительной реабилитации. Если врач использует прямые липолитики, то будет выраженная болезненность и длительная отечность", — отмечает врач-косметолог Айсулу Токаева.

Контурная пластика: скрыть, не убирая

С помощью филлеров можно улучшить контур лица, визуально скрыть второй подбородок и даже укрепить ткани:

"Также возможно комбинированное введение филлеров с биостимуляторами — препаратами, которые активируют синтез коллагена. Такой подход не только визуально улучшает контур, но и укрепляет ткани изнутри", — объясняет эксперт.

Подходит для тех, у кого подбородок выражен не слишком сильно, но хочется улучшить профиль.

Аппаратные процедуры: ультразвук и RF-лифтинг

Неинвазивные методы — отличный выбор, если вы не готовы к уколам:

  • Ультразвук (1,3 и 10 HZ) воздействует на ткани на разной глубине.
  • RF-лифтинг (биполярный) запускает синтез коллагена.

"Обученный специалист, соблюдающий протоколы процедуры, — это 50% успеха. Остальное зависит от правильно подобранной тактики", — подчёркивает Токаева.
Комбинации с микротоками или фракционным лазером усиливают результат.

Массаж и лимфодренаж: поддерживающий эффект

Специальные техники — не панацея, но отличный способ дополнить основной уход:

  • Буккальный массаж
  • Японская техника "кобидо”
  • Вакуумный массаж

Они улучшают микроциркуляцию и отток жидкости, делая контур более четким.

Хирургия: когда без неё не обойтись

Если второй подбородок выражен сильно, помогают лишь радикальные меры:

Липосакция с минимальными проколами и под местной анестезией.
Нитевая подтяжка биоразлагаемыми нитями, которая также омолаживает ткани.

"Современные технологии позволяют выполнять липосакцию подбородка через минимальные проколы…", — говорит Айсулу Токаева.

  • Ежедневные привычки, которые играют роль
  • Спите на невысокой подушке, не сутультесь.
  • Подбирайте кремы с кофеином, ниацинамидом и пептидами.
  • Занимайтесь фейсфитнесом — но только под контролем специалиста.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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