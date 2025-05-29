Подбородок вырос раньше пенсии? Эти процедуры вернут лицо в прошлое

3:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Второй подбородок — это не только возрастная особенность, но и результат образа жизни, генетики, а иногда и банальной сутулости. Он может появиться даже у стройных девушек и мужчин, а убрать его — задача не из простых. Но современная косметология предлагает немало решений. Мы собрали самые эффективные методы и разобрались, когда стоит делать ставку на уколы, массаж или даже хирургию.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает массаж лица

Липолитики: растворяем жир уколами

Инъекции липолитиков — один из самых популярных способов. Они делятся на прямые и непрямые:

Непрямые действуют мягче, практически не вызывают боль и отёк.

Прямые дают быстрый эффект, но сопровождаются неприятными ощущениями и выраженной отёчностью.

"Процедура малоинвазивна, если применяются непрямые липолитики: они хорошо подходят для локальных проблем и не требуют длительной реабилитации. Если врач использует прямые липолитики, то будет выраженная болезненность и длительная отечность", — отмечает врач-косметолог Айсулу Токаева.

Контурная пластика: скрыть, не убирая

С помощью филлеров можно улучшить контур лица, визуально скрыть второй подбородок и даже укрепить ткани:

"Также возможно комбинированное введение филлеров с биостимуляторами — препаратами, которые активируют синтез коллагена. Такой подход не только визуально улучшает контур, но и укрепляет ткани изнутри", — объясняет эксперт.

Подходит для тех, у кого подбородок выражен не слишком сильно, но хочется улучшить профиль.

Аппаратные процедуры: ультразвук и RF-лифтинг

Неинвазивные методы — отличный выбор, если вы не готовы к уколам:

Ультразвук (1,3 и 10 HZ) воздействует на ткани на разной глубине.

RF-лифтинг (биполярный) запускает синтез коллагена.

"Обученный специалист, соблюдающий протоколы процедуры, — это 50% успеха. Остальное зависит от правильно подобранной тактики", — подчёркивает Токаева.

Комбинации с микротоками или фракционным лазером усиливают результат.

Массаж и лимфодренаж: поддерживающий эффект

Специальные техники — не панацея, но отличный способ дополнить основной уход:

Буккальный массаж

Японская техника "кобидо”

Вакуумный массаж

Они улучшают микроциркуляцию и отток жидкости, делая контур более четким.

Хирургия: когда без неё не обойтись

Если второй подбородок выражен сильно, помогают лишь радикальные меры:

Липосакция с минимальными проколами и под местной анестезией.

Нитевая подтяжка биоразлагаемыми нитями, которая также омолаживает ткани.

"Современные технологии позволяют выполнять липосакцию подбородка через минимальные проколы…", — говорит Айсулу Токаева.

Ежедневные привычки, которые играют роль

Спите на невысокой подушке, не сутультесь.

Подбирайте кремы с кофеином, ниацинамидом и пептидами.

Занимайтесь фейсфитнесом — но только под контролем специалиста.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.