Подбородок вырос раньше пенсии? Эти процедуры вернут лицо в прошлое

Второй подбородок — это не только возрастная особенность, но и результат образа жизни, генетики, а иногда и банальной сутулости. Он может появиться даже у стройных девушек и мужчин, а убрать его — задача не из простых. Но современная косметология предлагает немало решений. Мы собрали самые эффективные методы и разобрались, когда стоит делать ставку на уколы, массаж или даже хирургию.
Инъекции липолитиков — один из самых популярных способов. Они делятся на прямые и непрямые:
"Процедура малоинвазивна, если применяются непрямые липолитики: они хорошо подходят для локальных проблем и не требуют длительной реабилитации. Если врач использует прямые липолитики, то будет выраженная болезненность и длительная отечность", — отмечает врач-косметолог Айсулу Токаева.
С помощью филлеров можно улучшить контур лица, визуально скрыть второй подбородок и даже укрепить ткани:
"Также возможно комбинированное введение филлеров с биостимуляторами — препаратами, которые активируют синтез коллагена. Такой подход не только визуально улучшает контур, но и укрепляет ткани изнутри", — объясняет эксперт.
Подходит для тех, у кого подбородок выражен не слишком сильно, но хочется улучшить профиль.
Неинвазивные методы — отличный выбор, если вы не готовы к уколам:
"Обученный специалист, соблюдающий протоколы процедуры, — это 50% успеха. Остальное зависит от правильно подобранной тактики", — подчёркивает Токаева.
Комбинации с микротоками или фракционным лазером усиливают результат.
Специальные техники — не панацея, но отличный способ дополнить основной уход:
Они улучшают микроциркуляцию и отток жидкости, делая контур более четким.
Если второй подбородок выражен сильно, помогают лишь радикальные меры:
Липосакция с минимальными проколами и под местной анестезией.
Нитевая подтяжка биоразлагаемыми нитями, которая также омолаживает ткани.
"Современные технологии позволяют выполнять липосакцию подбородка через минимальные проколы…", — говорит Айсулу Токаева.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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