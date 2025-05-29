Меньше уборки, больше чистоты: трюк для владельцев собак

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жизнь с собакой — это тепло, радость и… шерсть повсюду. Весна и осень превращают квартиру в меховой ковёр: волосы появляются на полу, мебели, одежде, и даже через пару минут после уборки они снова на месте. Ситуация выходит из-под контроля особенно в период линьки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на кровати

Что помогает справиться

Пробовались разные методы: от простых веников до роботов-пылесосов. Последние справлялись с поверхностной пылью, но с шерстью — увы. Обычные щётки не убирают её полностью, только разносят по углам. На диване и стульях волоски въедаются в ткань, и обычными средствами их не достать.

Наилучший эффект показал ручной пылесос. После долгих раздумий был приобретён Dyson Outsize Absolute. Эта модель отличается мощностью, автономностью (две батареи по 35 минут), а также большим выбором насадок. Особенно полезной оказалась насадка для диванов и кроватей — компактный валик, который справляется даже с прилипшей шерстью.

Есть ещё одна находка — щётка с подсветкой. Благодаря ей стало ясно: до этого уборка была лишь иллюзией. Подсветка позволяет увидеть даже мельчайшие волоски, особенно в тёмных углах и под мебелью.

Несколько полезных приёмов

Если используется веник — лучше выбрать резиновый. Он собирает шерсть гораздо эффективнее, чем традиционные варианты. А для мытья полов оптимальна швабра из микрофибры: пыль и шерсть прилипают к ней, не разлетаются.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.



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