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Кожа — как трещина на асфальте: что делать после солнечного апокалипсиса

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Жаркий день на солнце — это не только загар и хорошее настроение, но и удар по коже. Даже если вы весь день были в тени и под шляпой, ультрафиолет и высокая температура делают своё дело: кожа теряет влагу, становится чувствительной и раздражённой. А значит, вечерний уход — это уже не просто косметика, а настоящая терапия. Главное — не переусердствовать.

Косметолог
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Косметолог

1. Скажем "нет" кислотам и агрессивным пилингам

После солнца кожа особенно уязвима. Роговой слой становится тоньше, а защитный барьер — слабее. Жёсткие скрабы и AHA/BHA-пилинги в этот момент могут вызвать покраснение, раздражение и даже пигментацию.

"Вместо кислот выберите энзимные пилинги с папаином или бромелайном. Они работают мягко, но эффективно", — объясняет косметолог Лиана Давыдова.

2. Успокаивающие маски — первым делом

Если кожа стала красной или ощущается стянутость — пора доставать тканевые маски и гелевые текстуры. Алоэ вера, пантенол, ниацинамид, экстракт центеллы — эти компоненты работают как "скорая помощь", помогая коже восстановить барьер и вернуть ощущение комфорта.

3. Увлажнение в три слоя

После солнечного дня кожа теряет влагу с катастрофической скоростью. Спасение — это гидратирующий тоник, сыворотка с гиалуроновой кислотой и крем с церамидами. Наносите средства сразу после душа на чуть влажную кожу — так они лучше впитываются и удерживают воду.

4. Отбеливание — не спешите

Пигментные пятна, появившиеся после отдыха, хочется убрать как можно скорее. Но отбеливающие кремы с кислотами и ретиноидами могут только ухудшить ситуацию.

"Дайте коже неделю покоя после отпуска. Потом можно аккуратно вводить осветляющие средства", — рекомендует Лиана Давыдова.

5. Ночная маска — ваш союзник

Пока вы спите, кожа восстанавливается. Используйте ночные маски с маслами жожоба и ши, скваланом, пробиотиками и витаминами — они помогут вернуть коже баланс и сияние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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