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Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете

2:38
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году желтый цвет стал настоящей звездой маникюрного мира. От ярких неоновых оттенков до нежного сливочного желтого — этот цвет завоевал сердца модниц по всему миру. Если вы хотите быть в тренде, обратите внимание на следующие идеи желтого маникюра, которые будут актуальны этим летом.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра
  • Масляно-желтые цветы. Нежный масляно-желтый оттенок в сочетании с белыми и желтыми ромашками создает легкий и романтичный образ. Такой маникюр легко выполнить самостоятельно с помощью инструмента для нанесения точек.
  • Сливочно-желтый хром. Сливочно-желтый хромированный маникюр придает рукам элегантный и минималистичный вид. Этот стиль идеально подходит для летних свадеб и вечерних мероприятий.
  • Лимонный маникюр. Цитрусовые мотивы всегда в моде. Лимонные дольки и листья на желтом фоне создают яркий и свежий образ, который идеально подходит для теплых летних дней.
  • Неоново-желтые завитушки. Для смелых и уверенных в себе девушек подойдут неоново-желтые завитушки на серебристо-хромированной основе. Этот маникюр выглядит футуристично и привлекает внимание.
  • Желтый френч с тающим оттенком. Классический французский маникюр в желтом цвете с добавлением тающего голубого оттенка на акцентном пальце придает образу свежести и оригинальности.
  • Желтые пчелки. Милые пчелки на желтом фоне — это не только тренд, но и символ счастья и удачи. Такой маникюр поднимет настроение и привлечет взгляды окружающих.
  • Желтые абстракции. Абстрактные желтые линии и формы на нейтральном фоне создают современный и стильный образ, который подойдет для любого повода.
  • Желтые омбре. Плавный переход от желтого к белому или розовому создает эффект омбре, который выглядит нежно и утонченно. Такой маникюр подойдет для романтического свидания или вечеринки.
  • Желтые акценты. Если вы не готовы к полному желтому маникюру, попробуйте добавить желтые акценты на несколько ногтей. Это придаст образу яркости и свежести.
  • Желтые стразы. Добавление желтых страз на желтый фон создает эффект сияния и блеска. Такой маникюр идеально подходит для вечернего выхода или особого события.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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