Воздушная ловушка: как невидимый кокон духов мешает вам дышать

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Невидимая, но жизненно важная защита — именно так можно описать химическое поле, которое формируется прямо на поверхности кожи. Оно создаётся, когда кожный жир контактирует с озоном из воздуха, производя гидроксильные радикалы. Эти частицы действуют как микроскопические "телохранители", нейтрализуя вредные соединения вокруг нас.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Но есть один нюанс: этот естественный барьер можно случайно разрушить. И не чем-то токсичным, а обычными ароматами.

Красиво пахнет — вредно работает

Исследователи провели эксперименты в помещении, где тщательно отслеживались все химические реакции. Оказалось, что средства личной гигиены — особенно парфюмы и лосьоны — выпускают целый коктейль веществ. Среди них — этанол и феноксиэтанол. Эти компоненты создают плотный шлейф вокруг головы и носа, который мешает формированию защитного поля.

Иными словами, то, что должно было сделать нас привлекательнее, может фактически снизить защиту организма от вредных соединений в воздухе.

"Мы обнаружили, что даже привычные ароматические средства создают химическую завесу, блокирующую выработку природных очистителей воздуха на коже.”

Что это значит для нас

Наш организм уже имеет встроенную систему фильтрации — и она работает 24/7. Но активные ингредиенты в косметике могут ставить палки в колёса этой системе, ослабляя её именно тогда, когда она особенно нужна — например, в условиях загрязнённого воздуха.

Это открытие может изменить подход к выбору средств гигиены. Возможно, стоит пересмотреть привычки и заменить привычные ароматные продукты на нейтральные аналоги, особенно если живёте в мегаполисе.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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