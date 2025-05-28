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Один неожиданный цвет — и ты уже выглядишь как с обложки

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Готовы к модному перевороту? Забудьте всё, что вы знали о черном цвете. Этим летом ему нашёлся достойный конкурент — и это коричневый. Да-да, самый недооценённый оттенок гардероба выходит из тени и становится новой классикой.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Оттенки шоколада, карамели и кофе захватывают подиумы, витрины и уличную моду. И на то есть веская причина: коричневый не только универсален, но и удивительно благороден. Он не кричит, а звучит глубоко — как добрая история, рассказанная шёпотом.

Почему коричневый — это новое чёрное

Во-первых, он теплее. Во-вторых — легче комбинируется. Этот цвет придаёт образу мягкости, подчёркивает загар и отлично сочетается с золотыми акцентами. Идеально подходит как для жаркого дня, так и для прохладного вечера.

Летняя магия одного платья

Платье в коричневых тонах — это настоящий хамелеон. Утром вы легко надеваете его с сандалиями и плетёной сумкой — и вот уже летите на пляж или в кафе. А вечером — добавляете украшения, босоножки на каблуке, и образ готов для ужина под звёздами.

Коричневый цвет легко подстраивается под настроение: он может быть богемным, элегантным, расслабленным или городским. Главное — найти свой тон и свою подачу.

"Найдите тот оттенок, который вас очарует, и тот стиль одежды, который вам подходит, и будьте готовы произвести впечатление за пределами вашей безопасной зоны — черный." — Ева Лефкопулу, журнал Lifestyle.

Не бойтесь заменить привычный чёрный на что-то свежее. Коричневый не менее выразителен, но куда более живой и "летний". И он точно запомнится.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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