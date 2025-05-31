Советы по мелированию кожи: как сделать макияж сияющим и при этом максимально естественным

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Макияж становится более естественным и гармоничным, приближаясь к идеалу. Хайлайтер теперь не только придает сияние, но и высветляет кожу там, где это действительно необходимо. Результат выглядит естественно и не выглядит искусственно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Что такое мелирование кожи?

Мелирование кожи — это техника, которая использует кремообразные средства для создания естественного эффекта. Это могут быть жидкие хайлайтеры, капли-подсветки или другие подобные продукты. Они наносятся на определенные области: скулы, переносицу, область над бровями и верхнюю губу. Важно, чтобы результат выглядел так, как будто свет отражается от кожи естественным образом, а не выглядел искусственно.

Часто перед нанесением тонального крема визажисты используют сияющую основу или увлажняющее средство с блеском. Это помогает коже выглядеть ярче и "наполненнее". Если вы не хотите использовать тональный крем, можно смешать осветляющий крем с увлажняющим средством и получить эффект отдохнувшей и сияющей кожи.

Примеры продуктов для мелирования кожи:

NARS Cream Highlighter - кремовый хайлайтер с деликатным сиянием, который легко наносится и растушевывается.

- кремовый хайлайтер с деликатным сиянием, который легко наносится и растушевывается. Fenty Beauty Highlighter Stick - стик с универсальным оттенком, который подходит для всех типов кожи и легко распределяется.

- стик с универсальным оттенком, который подходит для всех типов кожи и легко распределяется. Glossier Cloud Paint - жидкий хайлайтер с полупрозрачным покрытием, который создает эффект естественного сияния.

- жидкий хайлайтер с полупрозрачным покрытием, который создает эффект естественного сияния. Too Faced Born This Way Liquid Illuminator - жидкий хайлайтер с множеством оттенков, который можно использовать как на лице, так и на теле.

- жидкий хайлайтер с множеством оттенков, который можно использовать как на лице, так и на теле. Benefit Gimme Brow - капли-подсветки для бровей, которые придают им объем и естественное сияние.

Совет редактора по красоте

Для достижения естественного и роскошного эффекта сначала разогрейте средство (особенно если оно кремообразное) пальцами и нанесите на скулы, брови и кончик носа. Если хотите, чтобы средство выглядело еще лучше, протрите его влажной губкой или нанесите спрей для лица.

Мелирование кожи не должно быть кричащим. Это сияние, которое ваша кожа приобретает после хорошего сна, йоги и достаточного количества воды. Это идеальный совет для летнего макияжа, так как он позволяет коже "дышать" и выглядит прекрасно даже при дневном свете.

Уточнения

Хайла́йтер (англ highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.





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