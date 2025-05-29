Полировка волос лишает объёма: кому нельзя делать эту процедуру

Полировка волос давно считается "волшебной палочкой" против секущихся кончиков. Процедура обещает гладкие, блестящие пряди без ущерба длине — но подходит ли она всем?
Во время процедуры волосы делят на тонкие пряди, скручивают в жгутики и срезают всё, что выбивается. Иногда это делают ножницами, а иногда — специальной машинкой. Последний вариант быстрее, но срезает и больше — в том числе здоровых волос.
Сразу после сеанса волосы и правда выглядят идеально: ровные, гладкие, сияющие. Но это впечатление временное — часто волосы выпрямляют утюжком перед финальным фото. А вот после мытья и расчесывания пушистость может вернуться, как и сечение.
Увы, полировка не решает первопричину ломкости. Если волосам не хватает увлажнения, ухода и витаминов — они снова начнут сечься. Да и густоты от процедуры ждать не стоит.
Проблема в том, что при неаккуратной работе машинка может срезать больше, чем нужно. Особенно пострадают девушки с тонкими волосами — после нескольких сеансов они могут заметить ощутимое снижение объема.
Кроме того, ровный срез после полировки отрастает неравномерно. Это особенно заметно, если делать процедуру регулярно.
Она может быть полезна девушкам с очень густыми и плотными волосами, если сечение незначительное. Для остальных — эффект может оказаться разочарованием.
Полировка — это не чудо, а просто метод убрать торчащие кончики. Но она не решает проблемы ломкости, не добавляет густоты и не гарантирует идеальные волосы. Особенно, если нет базового ухода и правильного питания.
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