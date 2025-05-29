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Полировка волос лишает объёма: кому нельзя делать эту процедуру

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Полировка волос давно считается "волшебной палочкой" против секущихся кончиков. Процедура обещает гладкие, блестящие пряди без ущерба длине — но подходит ли она всем?

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Как проходит полировка

Во время процедуры волосы делят на тонкие пряди, скручивают в жгутики и срезают всё, что выбивается. Иногда это делают ножницами, а иногда — специальной машинкой. Последний вариант быстрее, но срезает и больше — в том числе здоровых волос.

Чего ждать от результата

Сразу после сеанса волосы и правда выглядят идеально: ровные, гладкие, сияющие. Но это впечатление временное — часто волосы выпрямляют утюжком перед финальным фото. А вот после мытья и расчесывания пушистость может вернуться, как и сечение.

Увы, полировка не решает первопричину ломкости. Если волосам не хватает увлажнения, ухода и витаминов — они снова начнут сечься. Да и густоты от процедуры ждать не стоит.

Почему полировка может навредить

Проблема в том, что при неаккуратной работе машинка может срезать больше, чем нужно. Особенно пострадают девушки с тонкими волосами — после нескольких сеансов они могут заметить ощутимое снижение объема.

Кроме того, ровный срез после полировки отрастает неравномерно. Это особенно заметно, если делать процедуру регулярно.

Когда полировка действительно уместна

Она может быть полезна девушкам с очень густыми и плотными волосами, если сечение незначительное. Для остальных — эффект может оказаться разочарованием.

Полировка — это не чудо, а просто метод убрать торчащие кончики. Но она не решает проблемы ломкости, не добавляет густоты и не гарантирует идеальные волосы. Особенно, если нет базового ухода и правильного питания.

Уточнения

Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания относятся салоны причёсок и спа. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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