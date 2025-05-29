Маникюр, который сбрасывает возраст: 5 оттенков, будто созданных для зрелых рук

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа на руках становится тоньше, суше, появляются пигментные пятна и морщинки. Но это не повод отказываться от маникюра — наоборот, правильно подобранный цвет может визуально омолодить руки и подчеркнуть ухоженность.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Что советуют мастера нейл-дизайна

Британский нейл-мастер Джесс Майнард делится удачными оттенками, которые она выбирает для своей 80-летней бабушки. В её подборке — только практичные и проверенные варианты, которые не подводят.

5 оттенков, которые работают на вас

Нежно-розовый

Почти незаметный и всегда уместный. Такой лак скрывает неровности ногтевой пластины и придаёт рукам свежий вид. Особенно эффектно смотрится в виде камуфляжной базы. Молочный

На первый взгляд может казаться слишком контрастным, но на практике — отлично освежает. Главное — подобрать оттенок под подтон кожи. Персиковый

Цвет года по версии Pantone, а ещё - один из самых комплиментарных оттенков для зрелых рук. С розовым подтоном — для кожи с пигментацией, с желтоватым — при покраснениях. Френч

Классика, которая работает. Главное — не делать широкую белую полоску. Тонкий френч на коротких ногтях выглядит деликатно и элегантно. Красный

Да, он требует смелости. Но правильно подобранный глубокий оттенок делает руки благородными и притягивает внимание, отвлекая от возрастных изменений.

Дополнительный трюк - использовать лаки с теплым шиммером: они придают ногтям "мягкое сияние" и визуально сглаживают кожу вокруг.

Маникюр — это не про возраст. Это про заботу о себе и удовольствие. И пусть руки тоже рассказывают о вашей любви к себе.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.





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