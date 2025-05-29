Маникюр, который сбрасывает возраст: 5 оттенков, будто созданных для зрелых рук

С возрастом кожа на руках становится тоньше, суше, появляются пигментные пятна и морщинки. Но это не повод отказываться от маникюра — наоборот, правильно подобранный цвет может визуально омолодить руки и подчеркнуть ухоженность.
Британский нейл-мастер Джесс Майнард делится удачными оттенками, которые она выбирает для своей 80-летней бабушки. В её подборке — только практичные и проверенные варианты, которые не подводят.
Нежно-розовый
Почти незаметный и всегда уместный. Такой лак скрывает неровности ногтевой пластины и придаёт рукам свежий вид. Особенно эффектно смотрится в виде камуфляжной базы.
Молочный
На первый взгляд может казаться слишком контрастным, но на практике — отлично освежает. Главное — подобрать оттенок под подтон кожи.
Персиковый
Цвет года по версии Pantone, а ещё - один из самых комплиментарных оттенков для зрелых рук. С розовым подтоном — для кожи с пигментацией, с желтоватым — при покраснениях.
Френч
Классика, которая работает. Главное — не делать широкую белую полоску. Тонкий френч на коротких ногтях выглядит деликатно и элегантно.
Красный
Да, он требует смелости. Но правильно подобранный глубокий оттенок делает руки благородными и притягивает внимание, отвлекая от возрастных изменений.
Дополнительный трюк - использовать лаки с теплым шиммером: они придают ногтям "мягкое сияние" и визуально сглаживают кожу вокруг.
Маникюр — это не про возраст. Это про заботу о себе и удовольствие. И пусть руки тоже рассказывают о вашей любви к себе.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.