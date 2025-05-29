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Что делать, если свидание сразу после работы? Спасаем образ без лишних усилий

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Вас пригласили на свидание, а вы только что вышли из офиса — усталость, слегка смазанный макияж, волосы не первой свежести… Первая мысль — перенести встречу. Но не спешите! Даже после тяжёлого рабочего дня можно выглядеть привлекательно, если знать, где и как быстро "освежиться". Один из вариантов — заглянуть в ближайший торговый центр и воспользоваться доступными тестерами и диспенсерами.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Расскажем, как за 15 минут в ТЦ привести себя в порядок и быть готовой к романтическому вечеру.

Быстрая укладка с сухим шампунем

Сухой шампунь — настоящее спасение, если волосы потеряли свежесть, а времени мыть голову нет совсем. Пара пшиков на корни, расчёска — и объём восстановлен. Совсем не обязательно покупать баночку: в "Золотом Яблоке" или других косметических сетях можно спокойно воспользоваться тестерами.

Матирующие салфетки против блеска

Лицо устало, макияж поплыл, а пудра осталась дома? Не беда! В "Летуале" всегда найдутся матирующие салфетки. Они моментально уберут жирный блеск, и ваш утренний макияж снова будет выглядеть аккуратно.

Освежите дыхание за минуту

Если нет возможности почистить зубы, не паникуйте. В некоторых торговых центрах, кафе и фитнес-клубах Москвы всё чаще можно встретить диспенсеры с ополаскивателями для рта от бренда "Лесной Бальзам". Одноразовые стаканчики прилагаются — удобно, быстро и гигиенично.

Многофункциональный тинт — ваш SOS-бьюти-гаджет

Тинт — это кремообразное средство, которое заменяет и румяна, и помаду, и даже тени. Оно легко наносится и держится весь вечер. Магазин "Подружка" — идеальное место, чтобы попробовать тинт на тестере и буквально за минуту добавить свежести лицу.

Защита и аромат от антиперспиранта

Нет времени на душ — но это не повод отказываться от уверенности в себе. Парфюмированные антиперспиранты от Rexona с ароматами от известных парфюмерных домов — именно то, что нужно. Запах держится весь день, а значит, можно не волноваться, что под вечер придётся что-то срочно "перебивать" духами.

Уточнения

Романтическое свидание — форма ухаживания.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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