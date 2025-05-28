Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт
Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры
Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе
Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять
Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки

Идеальная летняя косметичка: 8 средств, которые точно пригодятся в уходе за кожей и волосами

3:39
Моя семья » Красота и стиль

Когда лето вступает в свои права, важно подобрать косметику, которая будет не только эффективной, но и удобной. Жара, пыль, пот и солнце — все это требует особого внимания к коже и волосам. Ваши летние must-have средства помогут сохранить красоту и свежесть, даже если температура за окном зашкаливает.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

1. Солнцезащитный крем с SPF 30+

Зачем нужен: Летняя косметичка просто невозможна без качественного SPF. Солнцезащитные средства защищают кожу от ожогов, фотостарения и пигментации.
Совет: Для лица выбирайте легкие гелевые или флюидные текстуры, а для тела — водостойкие формулы. Наносите SPF за 20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2 часа.

2. Сыворотка-флюид для увлажнения волос

Зачем нужен: Летнее солнце и жара могут сильно повредить волосы, особенно если они сухие и обезвоженные. Сыворотка с гиалуроновой кислотой и аминокислотами увлажнит волосы и не утяжелит их.
Совет: Наносите сыворотку как на влажные, так и на сухие волосы.

3. Термальная вода или увлажняющий мист

Зачем нужен: Тяжелые духи в жару не лучший выбор. Мист с нотками цитруса, чая или мяты освежит, тонизирует и подарит хорошее настроение.
Совет: Выбирайте мисты без спирта, которые можно использовать и на коже, и на одежде.

4. Салфетки с матирующим эффектом

Зачем нужны: Для жирной и комбинированной кожи такие салфетки просто незаменимы. Они удаляют блеск и не нарушают макияж, идеально подходят для быстрого освежения лица.
Совет: Удобные в использовании и компактные, эти салфетки станут настоящим спасением в жару.

5. Гель для душа 3-в-1

Зачем нужен: Компактность и функциональность — важные качества летних средств. Гель 3-в-1 экономит место в косметичке, избавляя от необходимости брать три флакона.
Совет: Выбирайте гель с нейтральным pH и освежающим ароматом (мята, лайм, лаванда), чтобы чувствовать себя бодро как утром, так и после жаркого дня.

6. Легкая тканевая маска с гиалуроновой кислотой

Зачем нужна: Отлично подходит для восстановления кожи после долгого дня на солнце или в кондиционированных помещениях.
Совет: Удобна для поездок, не требует смывания и занимает минимум места.

7. Сухой шампунь в мини-формате

Зачем нужен: Невозможен летний день без быстрого освежения волос. Сухой шампунь поможет придать объем и избавиться от жирного блеска на корнях волос.
Совет: Идеален для использования в дороге или на жарких мероприятиях.

8. Антибактериальный гель или спрей для рук

Зачем нужен: Лето — это активность, пляжи, путешествия. Не забывайте о чистоте рук, особенно в общественных местах.
Совет: Выбирайте гели с глицерином или алоэ, чтобы они не пересушивали кожу.

Когда лето вступает в свои права, важно подобрать косметику, которая будет не только эффективной, но и удобной. Жара, пыль, пот и солнце — все это требует особого внимания к коже и волосам. Ваши летние must-have средства помогут сохранить красоту и свежесть, даже если температура за окном зашкаливает.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Авто
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня
Где в Татарстане можно оздоровиться и не разориться — лучший выбор этого лета
Кто виноват в отсутствии плодов на вашем лимонном дереве
Идеальная летняя косметичка: 8 средств, которые точно пригодятся в уходе за кожей и волосами
Полная чушь: директор Киркорова ответила на вопросы о причинах госпитализации певца
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
Йога, которая спасает суставы: как снять боль и вернуть гибкость после 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.