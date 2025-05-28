Смыть и выдохнуть: как натуральность стала роскошью, которую мы себе позволили

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что скрывается за решением не краситься? Это вовсе не лень или равнодушие к внешности — а гораздо больше.

Фото: Instagram / ash_kholm by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Макияж — не просто часть утреннего ритуала. С ним мы сталкиваемся с самых древних времён: ещё в Древнем Египте и мужчины, и женщины наносили косметику, вкладывая в это культурный и духовный смысл.

Но сегодня всё чаще звучит совсем иной голос — голос естественности. Всё больше женщин отказываются от косметики, выбирая показать себя настоящими. И это не мимолётная мода, а глубокое внутреннее решение.

Психология подтверждает это. По словам профессора Тары Уэлл из Барнард-колледжа (Колумбийский университет), отказ от макияжа часто говорит о высокой самооценке и желании выйти за рамки навязанных стандартов красоты. Это послание:

"Я — это я, и мне не нужно скрываться за слоем тонального крема".

Тем не менее, макияж остаётся мощным социальным инструментом. Исследования показывают: женщин с косметикой чаще считают более уверенными, компетентными и даже успешными. Это создаёт внутренний конфликт: подчиниться ожиданиям — или быть собой?

Решение не использовать макияж — это ещё и способ упростить жизнь. Ежедневный макияж требует времени, усилий и… иногда раздражает кожу. Многие косметические средства содержат компоненты, которые далеко не безвредны. А кожа, как и человек, хочет дышать.

Эстетика естественности — это часть культурной революции. Женщины всё чаще выбирают подлинность вместо образа. И тем самым заново формулируют, что такое красота. Ведь она не в тенях и помаде, а в уверенности, свободе и принятии себя.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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