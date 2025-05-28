Сняла ресницы — и будто проснулась: эффект, к которому никто не был готов

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ещё недавно пышные и длинные ресницы считались символом ухоженности, то сегодня мода развернулась на 180 градусов. Наращённые пучки, которые раньше так усердно клеили в салонах, теперь вызывают скорее неловкую улыбку, чем восхищение.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушь для ресниц

Дело даже не только в эстетике. Изменилось само представление о красоте. Теперь в моде естественность, минимализм и ухоженность без перегруза. В соцсетях таких девушек называют clean girls. И это новый идеал: сияющая кожа, лёгкий блеск на губах, уложенные в пучок волосы — всё просто, но со вкусом.

Наращённые ресницы не вписываются в эту картинку

Во-первых, они часто чересчур — слишком длинные, густые и тяжёлые. Во-вторых, требуют постоянного ухода. Стоит пропустить коррекцию — и весь "макияж при пробуждении" начинает выглядеть усталым и неаккуратным.

"Я сняла ресницы и почувствовала себя на пять лет моложе", — делятся девушки в TikTok.

И таких историй всё больше. Ведь искусственные ресницы не только визуально утяжеляют взгляд, но и меняют пропорции лица, особенно если глаза не слишком большие.

А ещё - это банально дорого

Регулярные походы в салон, клей, щёточки, коррекция — в условиях не самой стабильной экономики эти расходы многим становятся просто не по карману. Да и сами ресницы через пару недель начинают осыпаться, теряя свежий вид. А снять их? Настоящее испытание.

Теперь в моде натуральность и комфорт

Увлажнённая кожа, аккуратные брови, свежий взгляд — вот чего хотят современные женщины. Не искусственные ресницы, а живые эмоции. И, судя по тенденциям, назад к "театральным" взглядам уже никто не хочет.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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