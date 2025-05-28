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Петля времени: юбка из 80-х снова в моде — и выглядит лучше, чем когда-либо

1:53
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы юбки миди переживали различные трансформации, но в 2025 году они возвращаются в классическом исполнении. Дизайнеры предлагают модели с заниженной талией, приталенным кроем, богемной кружевной отделкой и элегантными складками. Цветовая палитра варьируется от бежевых оттенков до ярких акцентов, таких как бирюзовый и розовый, напоминающие о летнем отдыхе на Средиземном море.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Парижский стиль: миди как символ утонченности

Парижанки продолжают отдать предпочтение юбкам миди, часто заканчивающимся на коленях или чуть ниже. Этот стиль стал синонимом утонченной женственности, особенно благодаря таким брендам, как Rouje, основанному Жанной Дамас. Модели с запахом и боковыми пуговицами, выполненные в монохромных оттенках, подчеркивают элегантность и простоту.

Натуральные ткани и комфорт

В 2025 году акцент на экологичность и комфорт становится все более заметным. Юбки из натуральных тканей, таких как лен и хлопок, обеспечивают не только стильный внешний вид, но и комфорт в носке. Модели с эластичным поясом и свободным кроем становятся популярными, сочетая эстетику и удобство.

Советы по стилю

  • Сочетание с верхом: юбки миди отлично смотрятся в сочетании с облегающими топами или блузами. Для создания более расслабленного образа можно добавить джинсовую куртку или легкий кардиган.
  • Обувь: классические лодочки, сандалии на каблуке или даже кеды — юбки миди универсальны и подходят под любой стиль обуви.
  • Аксессуары: минималистичные украшения, такие как золотые серьги или тонкие браслеты, подчеркнут изысканность образа.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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