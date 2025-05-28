Петля времени: юбка из 80-х снова в моде — и выглядит лучше, чем когда-либо

В последние годы юбки миди переживали различные трансформации, но в 2025 году они возвращаются в классическом исполнении. Дизайнеры предлагают модели с заниженной талией, приталенным кроем, богемной кружевной отделкой и элегантными складками. Цветовая палитра варьируется от бежевых оттенков до ярких акцентов, таких как бирюзовый и розовый, напоминающие о летнем отдыхе на Средиземном море.
Парижанки продолжают отдать предпочтение юбкам миди, часто заканчивающимся на коленях или чуть ниже. Этот стиль стал синонимом утонченной женственности, особенно благодаря таким брендам, как Rouje, основанному Жанной Дамас. Модели с запахом и боковыми пуговицами, выполненные в монохромных оттенках, подчеркивают элегантность и простоту.
В 2025 году акцент на экологичность и комфорт становится все более заметным. Юбки из натуральных тканей, таких как лен и хлопок, обеспечивают не только стильный внешний вид, но и комфорт в носке. Модели с эластичным поясом и свободным кроем становятся популярными, сочетая эстетику и удобство.
Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.
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