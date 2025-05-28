Дрожжи атакуют! Почему урожай после них будто на стероидах

Если вы думали, что дрожжи нужны только для выпечки, то у природы на этот счёт совсем другое мнение. На самом деле, это — настоящий эликсир для ваших растений.

Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дрожжи

Дрожжи содержат витамины группы B, белки, ферменты и минералы. Всё это питает почву, активируя микрофлору и помогая растениям усваивать те вещества, которые они сами "не видят". В итоге — больше цветов, сильнее корни и плоды — как с обложки.

Чем полезны дрожжи для сада и дома

Овощи: томаты, огурцы, перец растут быстрее и дают больше плодов.

Клубника: ягоды становятся крупнее и слаще.

Тыква и кабачки: набирают массу и форму.

Цветы: розы, петунии, герань радуют буйным цветением.

Травы: базилик, мята, орегано пахнут ярче и растут быстрее.

Комнатные растения: укрепляют корневую систему, особенно орхидеи.

Но не всё так просто. Не стоит удобрять дрожжами растения, которым нравится кислая почва — например, чернику, азалии или рододендроны. Дрожжи ощелачивают грунт, и такие растения могут пострадать.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Растворите 8 г сухих или 100 г свежих дрожжей в литре тёплой воды.

Добавьте столовую ложку сахара.

Перемешайте и оставьте на 24 часа в тёплом месте.

Перед использованием разведите в пропорции 1:5 (удобрение: вода).

Поливайте растения 1 раз в 7-10 дней. Хранить можно в холодильнике до двух недель.

Главное — сначала увлажнить почву обычной водой, чтобы удобрение не обожгло корни.

А если хотите усилить эффект, добавьте банановую кожуру — в ней калий, которого многим растениям всегда не хватает. Просто дайте ей перебродить вместе с дрожжами — результат будет заметен уже через пару поливов.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.



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