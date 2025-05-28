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Дрожжи атакуют! Почему урожай после них будто на стероидах

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Если вы думали, что дрожжи нужны только для выпечки, то у природы на этот счёт совсем другое мнение. На самом деле, это — настоящий эликсир для ваших растений.

Дрожжи
Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрожжи

Дрожжи содержат витамины группы B, белки, ферменты и минералы. Всё это питает почву, активируя микрофлору и помогая растениям усваивать те вещества, которые они сами "не видят". В итоге — больше цветов, сильнее корни и плоды — как с обложки.

Чем полезны дрожжи для сада и дома

  • Овощи: томаты, огурцы, перец растут быстрее и дают больше плодов.
  • Клубника: ягоды становятся крупнее и слаще.
  • Тыква и кабачки: набирают массу и форму.
  • Цветы: розы, петунии, герань радуют буйным цветением.
  • Травы: базилик, мята, орегано пахнут ярче и растут быстрее.
  • Комнатные растения: укрепляют корневую систему, особенно орхидеи.

Но не всё так просто. Не стоит удобрять дрожжами растения, которым нравится кислая почва — например, чернику, азалии или рододендроны. Дрожжи ощелачивают грунт, и такие растения могут пострадать.

Как приготовить дрожжевую подкормку

  • Растворите 8 г сухих или 100 г свежих дрожжей в литре тёплой воды.
  • Добавьте столовую ложку сахара.
  • Перемешайте и оставьте на 24 часа в тёплом месте.
  • Перед использованием разведите в пропорции 1:5 (удобрение: вода).
  • Поливайте растения 1 раз в 7-10 дней. Хранить можно в холодильнике до двух недель.

Главное — сначала увлажнить почву обычной водой, чтобы удобрение не обожгло корни.

А если хотите усилить эффект, добавьте банановую кожуру — в ней калий, которого многим растениям всегда не хватает. Просто дайте ей перебродить вместе с дрожжами — результат будет заметен уже через пару поливов.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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