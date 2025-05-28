Дрожжи атакуют! Почему урожай после них будто на стероидах

Если вы думали, что дрожжи нужны только для выпечки, то у природы на этот счёт совсем другое мнение. На самом деле, это — настоящий эликсир для ваших растений.
Дрожжи содержат витамины группы B, белки, ферменты и минералы. Всё это питает почву, активируя микрофлору и помогая растениям усваивать те вещества, которые они сами "не видят". В итоге — больше цветов, сильнее корни и плоды — как с обложки.
Но не всё так просто. Не стоит удобрять дрожжами растения, которым нравится кислая почва — например, чернику, азалии или рододендроны. Дрожжи ощелачивают грунт, и такие растения могут пострадать.
Главное — сначала увлажнить почву обычной водой, чтобы удобрение не обожгло корни.
А если хотите усилить эффект, добавьте банановую кожуру — в ней калий, которого многим растениям всегда не хватает. Просто дайте ей перебродить вместе с дрожжами — результат будет заметен уже через пару поливов.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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