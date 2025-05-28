Образ на лето: один топ, два лайфхака и джинсы, в которых не жарко

Джинсы и лето — союз, о котором не принято говорить вслух, но который на деле работает, если знать пару модных хитростей.
Когда жара становится невыносимой, хочется лёгкости, тонких тканей и дышащих вещей. Но джинсы остаются в строю — они вне времени, легко сочетаются с чем угодно и подходят почти всем. В мегаполисе, где мини-шорты не всегда уместны, а легкие платья порой надоедают, деним становится отличной альтернативой. Главное — правильно выбрать фасон и детали образа.
Летом забудьте про узкие skinny: в приоритете — простор и воздух. Бойфренды, mom jeans, палаццо, бананы и джинсы-карго — ваши лучшие друзья. Смотрите на состав: лиоцелл, лён и тонкий хлопок обеспечат комфорт и "летящую" посадку. А светлые оттенки — от выбеленного до пастельного — освежат образ.
"Добавка лиоцелла, льна или тонкий хлопок в составе делают ткань "летящей" и дышащей", — говорит стилист Маша Ведерникова.
Чтобы не перегружать образ, сочетайте джинсы с простым и лёгким верхом: хлопковые майки, футболки, льняные рубашки, кроп-топы. Узел на рубашке добавит расслабленного шика. Джинсы с высокой талией в паре с коротким топом визуально вытягивают ноги и подчеркивают талию.
Лето — не время для скуки. Добавьте в образ аксессуары: шелковый платок, неоновую майку, плетёную сумку или яркие сандалии. Белые или вареные джинсы — идеальная основа для ярких экспериментов. Хотите романтики? Попробуйте кружево и объемные рукава — и даже грубый деним станет мягче.
Мюли, босоножки, сандалии на танкетке или гладиаторы — всё, что даёт ногам дышать. Даже самые массивные джинсы становятся "летними", если добавить обувь с тонкими ремешками. Тяжёлые кроссовки — лучше для прохлады или неформального вечера.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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