Образ на лето: один топ, два лайфхака и джинсы, в которых не жарко

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Джинсы и лето — союз, о котором не принято говорить вслух, но который на деле работает, если знать пару модных хитростей.

Фото: Designed be Freepik by asphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в джинсах

Когда жара становится невыносимой, хочется лёгкости, тонких тканей и дышащих вещей. Но джинсы остаются в строю — они вне времени, легко сочетаются с чем угодно и подходят почти всем. В мегаполисе, где мини-шорты не всегда уместны, а легкие платья порой надоедают, деним становится отличной альтернативой. Главное — правильно выбрать фасон и детали образа.

Ставка на комфорт и лёгкость

Летом забудьте про узкие skinny: в приоритете — простор и воздух. Бойфренды, mom jeans, палаццо, бананы и джинсы-карго — ваши лучшие друзья. Смотрите на состав: лиоцелл, лён и тонкий хлопок обеспечат комфорт и "летящую" посадку. А светлые оттенки — от выбеленного до пастельного — освежат образ.

"Добавка лиоцелла, льна или тонкий хлопок в составе делают ткань "летящей" и дышащей", — говорит стилист Маша Ведерникова.

Легкий верх — баланс всему

Чтобы не перегружать образ, сочетайте джинсы с простым и лёгким верхом: хлопковые майки, футболки, льняные рубашки, кроп-топы. Узел на рубашке добавит расслабленного шика. Джинсы с высокой талией в паре с коротким топом визуально вытягивают ноги и подчеркивают талию.

Цвет, детали и немного дерзости

Лето — не время для скуки. Добавьте в образ аксессуары: шелковый платок, неоновую майку, плетёную сумку или яркие сандалии. Белые или вареные джинсы — идеальная основа для ярких экспериментов. Хотите романтики? Попробуйте кружево и объемные рукава — и даже грубый деним станет мягче.

Летняя обувь решает всё

Мюли, босоножки, сандалии на танкетке или гладиаторы — всё, что даёт ногам дышать. Даже самые массивные джинсы становятся "летними", если добавить обувь с тонкими ремешками. Тяжёлые кроссовки — лучше для прохлады или неформального вечера.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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