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Светлые волосы без драмы: секрет градиента, который делает лицо моложе

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Новая стрижка — это хорошо. А вот правильно подобранное окрашивание способно превратить её в нечто особенное. Главное — знать, где и как добавить света. Особенно актуальны техники, которые дают эффект "солнечных бликов" и подчёркивают черты лица. Тут нет универсального подхода: всё зависит от формы стрижки, структуры волос и, конечно, вашего вкуса.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Игра света: что сейчас в моде

Один из самых популярных приёмов — осветление передних прядей. Это техника обрамления лица делает образ свежим и визуально "подтягивает" черты. Цвет может быть контрастным или мягко растушёванным, но главный эффект — свежесть и лёгкость. Особенно актуально для тех, кто хочет отвлечь внимание от седины или отрастающих корней.

Карамельные babylights: нежно и стильно

Этот вариант подходит даже обладательницам тёмных волос. Карамельные оттенки придают мягкость, а тонкие, рассеянные пряди — объём. Babylights можно нанести по всей длине или только на кончики. Если хочется чего-то посложнее — добавьте нотки пепла или шампанского, чтобы получить индивидуальный микс.

Мягкие переходы: тон в тон

Когда хочется перемен, но без кардинальных изменений, отлично работает техника "тон в тон". Осветление почти незаметное, но при этом даёт эффект игры света. Особенно красиво смотрится на натуральной базе и придаёт волосам визуальную лёгкость. Часто используется техника выметания, создающая эффект естественного выгорания.

Осветление по типу волос

  • Для кудрей подойдут плавные переходы, подчёркивающие текстуру.
  • Прямым волосам подойдёт эффектный контраст на передних прядях.
  • Многослойные стрижки требуют более сложного распределения цвета для объёма.

Важно не просто следовать моде, а адаптировать тренд под себя — так результат получится не просто стильным, а по-настоящему вашим.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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