Выкинуть или использовать? Секретный талант просроченного крема, который вы точно не знали

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы замечали, как после лета в шкафу остаётся почти полный тюбик солнцезащитного крема? Мы прячем его до следующего сезона… и забываем. А зря! Хотя использовать просроченное средство на коже — плохая идея, у него всё ещё есть полезное применение дома.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Почему нельзя использовать старый крем на коже

Срок годности у солнцезащитных средств — не просто формальность. С течением времени активные УФ-фильтры теряют эффективность. Даже если крем хранился при идеальной температуре, он уже не защитит вас от солнечного ожога и фотостарения.

Дерматолог Валентина Тревизан объясняет:

"Солнцезащитный крем со временем теряет свои свойства. Он может вызвать раздражение, эритему или даже аллергию".

Если крем поменял запах, стал комковатым или жидким, это может говорить о плесени или бактериальном заражении.

Второе дыхание крема — для кожи… мебели

Хорошая новость: просроченный крем всё ещё может послужить — просто не коже, а кожаным вещам в доме. Диваны, сумки, ремни, обувь — всё, что сделано из натуральной кожи, с возрастом теряет мягкость, начинает трескаться и тускнеть. Именно здесь ваш крем приходит на помощь.

Эксперт по уходу за домом, известная в соцсетях как @mammaessential, делится лайфхаком:

"Солнцезащитный крем богат маслами и смягчающими компонентами. Он отлично увлажняет и восстанавливает кожу на мебели и аксессуарах".

Достаточно нанести немного крема на мягкую ткань и аккуратно втереть в кожаную поверхность. Уже через пару минут сумка или диван будут выглядеть как новые — мягкие, блестящие и ухоженные.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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