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Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Модный переворот, которого никто не ожидал: черный больше не считается безусловным лидером в гардеробе. Цвет, веками ассоциировавшийся с элегантностью и безупречным стилем, сдает позиции. Его заменил новый фаворит — темно-синий.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

Казалось бы, черный всегда будет вне конкуренции. Но дизайнеры на подиумах 2025 года уверенно демонстрируют иное. Chanel, Ralph Lauren и другие модные дома всё чаще отдают предпочтение глубоким, насыщенным оттенкам синего. Этот цвет стал новым языком стиля — универсальным, свежим, но при этом столь же изысканным.

Темно-синий способен адаптироваться к любому образу — от деловой классики до футуристичных кэжуал-комбинаций. Он сочетается с большинством оттенков, не "перебивает" аксессуары и добавляет наряду глубины.

Платформы тренд-прогнозирования тоже поддержали смену настроений. Pantone назвал "Evening Blue" одним из главных цветов года, а WGSN продвигает загадочный "Future Dusk" — смесь синего и фиолетового, символизирующую переход в новое визуальное мышление.

Интересно, что темно-синий стал не просто цветом одежды. Он уверенно ворвался и в мир аксессуаров. По данным Who What Wear, роскошные сумки, обувь и украшения теперь всё чаще выполнены в этом оттенке — как альтернатива вечному чёрному.

Если раньше именно черный считался безопасной зоной стиля, то теперь темно-синий уверенно занимает его трон. Возможно, пришло время пересмотреть, что мы носим "на выход"?

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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