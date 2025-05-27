Яблоко вместо ужина: детокс, после которого джинсы просят пощады

Кажется, что яблоки — просто перекус. Но если следовать специальной диете, они могут стать настоящим детокс-оружием. Этот фрукт не только помогает сбросить вес, но и уменьшает вздутие живота, улучшает пищеварение и насыщает организм витаминами. Главное — соблюдать режим и знать меру.
Метод прост: на протяжении пяти дней в каждый приём пищи добавляются яблоки. Первый день — только они, дальше — лёгкие, низкокалорийные блюда плюс яблоки. Общая калорийность рациона — около 1200 ккал.
День 1
Только яблоки:
Важно: пить много воды!
День 2
День 3
Это день белка — аккуратно возвращаем питание в норму.
День 4
Чай по желанию, но он помогает выводить токсины.
День 5
Этот день подводит к нормальному рациону. Возвращаться к привычному питанию стоит плавно.
Диета жёсткая. Возможны слабость, раздражительность, сонливость. Но есть мягкий лайфхак: съедайте одно яблоко перед каждым приёмом пищи. Оно насыщает и стабилизирует сахар в крови, снижая тягу к сладкому.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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