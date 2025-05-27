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Яблоко вместо ужина: детокс, после которого джинсы просят пощады

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что яблоки — просто перекус. Но если следовать специальной диете, они могут стать настоящим детокс-оружием. Этот фрукт не только помогает сбросить вес, но и уменьшает вздутие живота, улучшает пищеварение и насыщает организм витаминами. Главное — соблюдать режим и знать меру.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Суть яблочной диеты

Метод прост: на протяжении пяти дней в каждый приём пищи добавляются яблоки. Первый день — только они, дальше — лёгкие, низкокалорийные блюда плюс яблоки. Общая калорийность рациона — около 1200 ккал.

Меню на 5 дней

День 1

Только яблоки:

  • Завтрак: 2 шт.
  • Обед: 1 шт.
  • Ужин: 3 шт.

Важно: пить много воды!

День 2

  • Завтрак: яблоко + стакан нежирного или растительного молока
  • Обед: яблоко + салат из моркови и свёклы с мятой, горчицей и маслом
  • Ужин: 2 яблока

День 3

  • Завтрак: яблоко + злаковый хлеб + омлет из одного яйца
  • Обед: яблоко + нут с овощным салатом
  • Полдник: натуральный йогурт
  • Ужин: яблоко + суп из чечевицы

Это день белка — аккуратно возвращаем питание в норму.

День 4

  • Завтрак: яблоко + зелёный смузи
  • Обед: яблоко + овощи-гриль или суп
  • Полдник: апельсин
  • Ужин: яблоко + вегетарианский рулет + чашка зелёного чая

Чай по желанию, но он помогает выводить токсины.

День 5

  • Завтрак: яблоко + варёное яйцо
  • Обед: яблоко + овощи-гриль + немного миндаля
  • Полдник: зелёный чай + овсяное печенье
  • Ужин: яблоко + запечённая рыба с овощами

Этот день подводит к нормальному рациону. Возвращаться к привычному питанию стоит плавно.

Минусы и альтернатива

Диета жёсткая. Возможны слабость, раздражительность, сонливость. Но есть мягкий лайфхак: съедайте одно яблоко перед каждым приёмом пищи. Оно насыщает и стабилизирует сахар в крови, снижая тягу к сладкому.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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