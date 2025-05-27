Носили в 90-х, забыли, а теперь снова на пике: эти сумки рвут все тренды лета

2:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом одна деталь может задать настроение всему образу — и это, конечно, сумка. В сезоне 2025 дизайнеры сделали ставку на контрасты: строгая геометрия встречается с мягкими формами, минимализм — с бохо-декором, а классика — с провокацией.

Фото: Designed be Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с сумкой

Главные акценты сезона

В тренде — чёткие формы и смешение текстур: кожа, замша, плетение, рафия и даже вязаное полотно. Цветовая палитра варьируется от сдержанного бежевого и серого до насыщенного коричневого и глубокого синего. А по размеру — всё сразу: от микро-малюток до объемных мешков.

Что выбирать

Сумки-багеты и "таксы" — вытянутые формы остаются с нами. Отлично сочетаются с балетками и оверсайз-костюмами.

Жесткие каркасные модели — строгие, прямоугольные, как у героинь европейских фильмов. Универсальны для повседневной классики.

Сумки-ведра — практичные, вытянутые, впишутся даже в романтичные луки с льном и сандалиями.

Клатчи без каркаса — повседневная версия вечерней классики. Главное — не перегружать.

Бахрома — снова в моде. Лёгкий бохо-виб: особенно эффектно с платьями и топами.

Мешковатые сумки — чем бесформеннее, тем моднее. Беззаботность — главный стиль сезона.

Рафия и плетение — снова в фаворе. Варианты с кожаными ремнями и металлическими элементами особенно актуальны.

Круглые модели — идеально для минимализма, но с характером.

Вязаные сумки — тот самый случай, когда стиль бохо переходит в базу.

Рюкзаки — теперь не только практичные, но и модные. Особенно кожаные и городские.

Замша — делает сумку статусной и мягкой. В шоколадных и бордовых оттенках.

Карго-сумки — ностальгия по 90-м с карманами и заклепками.

Тоуты — большие, вместительные, сдержанные. Идеальны и для офиса, и для пикника.

Сумки-трансформеры — от кроссбоди до клатча за пару движений.

Портфели — офисный шик в новой интерпретации. Отличный спутник для деловой девушки.

Как не промахнуться

Комфорт и сочетаемость важнее трендов.

Лучше две универсальные сумки, чем пять эффектных, но сложных.

Экстравагантность хороша, если вы уверены, с чем её носить.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).





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