Носили в 90-х, забыли, а теперь снова на пике: эти сумки рвут все тренды лета

Летом одна деталь может задать настроение всему образу — и это, конечно, сумка. В сезоне 2025 дизайнеры сделали ставку на контрасты: строгая геометрия встречается с мягкими формами, минимализм — с бохо-декором, а классика — с провокацией.
В тренде — чёткие формы и смешение текстур: кожа, замша, плетение, рафия и даже вязаное полотно. Цветовая палитра варьируется от сдержанного бежевого и серого до насыщенного коричневого и глубокого синего. А по размеру — всё сразу: от микро-малюток до объемных мешков.
Сумки-багеты и "таксы" — вытянутые формы остаются с нами. Отлично сочетаются с балетками и оверсайз-костюмами.
Жесткие каркасные модели — строгие, прямоугольные, как у героинь европейских фильмов. Универсальны для повседневной классики.
Сумки-ведра — практичные, вытянутые, впишутся даже в романтичные луки с льном и сандалиями.
Клатчи без каркаса — повседневная версия вечерней классики. Главное — не перегружать.
Бахрома — снова в моде. Лёгкий бохо-виб: особенно эффектно с платьями и топами.
Мешковатые сумки — чем бесформеннее, тем моднее. Беззаботность — главный стиль сезона.
Рафия и плетение — снова в фаворе. Варианты с кожаными ремнями и металлическими элементами особенно актуальны.
Круглые модели — идеально для минимализма, но с характером.
Вязаные сумки — тот самый случай, когда стиль бохо переходит в базу.
Рюкзаки — теперь не только практичные, но и модные. Особенно кожаные и городские.
Замша — делает сумку статусной и мягкой. В шоколадных и бордовых оттенках.
Карго-сумки — ностальгия по 90-м с карманами и заклепками.
Тоуты — большие, вместительные, сдержанные. Идеальны и для офиса, и для пикника.
Сумки-трансформеры — от кроссбоди до клатча за пару движений.
Портфели — офисный шик в новой интерпретации. Отличный спутник для деловой девушки.
Комфорт и сочетаемость важнее трендов.
Лучше две универсальные сумки, чем пять эффектных, но сложных.
Экстравагантность хороша, если вы уверены, с чем её носить.
Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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