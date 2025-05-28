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Масла, которые спасают волосы — без рекламы и чудо-сывороток

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Не все могут похвастаться густыми и блестящими волосами. Кто-то винит в этом гены, кто-то стресс или просто плохую удачу. Но чаще всего виноват банальный недостаток ухода. И здесь на помощь приходят масла — натуральные, эффективные и проверенные временем.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Разберёмся, какие из них действительно работают и способны подарить волосам "вторую жизнь".

Миндальное: питание и блеск

Да, это масло не из дешёвых. Но результат стоит каждого рубля. Миндальное масло буквально "вдыхает жизнь" в волосы. Уже через месяц регулярного применения локоны становятся мягкими, послушными и сияющими, словно после салонного ухода.

Подходит для сухих и повреждённых волос, особенно после окрашивания или тепловой укладки.

Кокосовое: восстановление с первого раза

Классика, которую ценят за универсальность. Кокосовое масло глубоко питает структуру волоса, делая его крепче и гуще. Уже после первого применения заметен блеск и гладкость. Локоны становятся менее ломкими, легче расчёсываются и не пушатся.

Отлично подходит для ослабленных и тусклых волос.

Карите (ши): эффект "дорогой процедуры"

Смыть это масло не так просто — понадобится хороший шампунь. Но результат впечатлит: волосы будут выглядеть так, будто вы только что вышли из салона. Масло карите насыщает влагой, разглаживает и придаёт ухоженный вид даже самым пересушенным прядям.

Идеально для ломких и "уставших" волос, склонных к сечению.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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