Как домашняя маска из йогурта и огурца вернет к жизни и увлажнит ваши волосы – проверьте сами

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите быстро укрепить волосы, попробуйте натуральные методы. Они увлажнят и напитают волосы от корней до кончиков, не выходя из дома. Рассмотрим эффективную домашнюю маску для восстановления волос.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волнистые волосы

Домашние средства для ухода за волосами — это простое, экономичное и адаптируемое решение. Они легко готовятся и подходят для разных типов волос, пишет diariouno.com.ar.

Для маски вам понадобятся доступные ингредиенты: йогурт, огурец, банан или авокадо. Эти продукты богаты питательными веществами.

Если у вас сухие и ломкие волосы, вам нужно глубокое восстановление. Вот рецепт маски для сухих кончиков:

1 стакан натурального йогурта;

Половина огурца.

Огурец — отличный увлажняющий и питательный ингредиент. Он содержит кремний и серу, которые укрепляют волосы, а также витамины А, В и С, способствующие их росту.

Йогурт увлажняет, укрепляет и стимулирует рост волос. В сочетании с огурцом он создаёт эффективную маску.

Приготовление:

Измельчите половину огурца в кухонном комбайне или блендере. Добавьте натуральный йогурт и перемешайте до однородной консистенции. Нанесите маску на влажные волосы, аккуратно помассируйте и оставьте на 30 минут. Затем смойте большим количеством воды и вымойте волосы как обычно. Для лучшего результата применяйте маску раз в неделю.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.



Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



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