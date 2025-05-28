Привычка, из-за которой духи улетучиваются за пару часов

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Любимый парфюм может звучать роскошно и держаться весь день — но только если не совершать одну распространённую ошибку. Многие делают это автоматически, повторяя привычку, которую когда-то подсмотрели у мам или героинь старых фильмов.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Что именно сокращает стойкость аромата

Речь о растирании духов после нанесения. Часто парфюм сначала капают или распыляют на пальцы, а потом растирают запястья, шею или область за ушами. Привычка кажется безобидной, но именно она может испортить звучание аромата и сократить его стойкость почти вдвое.

Есть мнение, что при растирании разрушаются молекулы аромата — это не совсем так. На деле страдает не структура, а "поведение" парфюма: масла лучше впитываются в кожу, а спирты испаряются быстрее. А значит, шлейф исчезает гораздо раньше, чем должен был.

Как правильно наносить парфюм

Чтобы духи раскрывались медленно и звучали полноценно, лучше:

распылять их на кожу с расстояния 15-20 см;

не втирать, а дать аромату "осесть";

создать ароматное облако в воздухе и пройти сквозь него;

выбирать зоны с хорошим кровообращением: за ушами, на внутренней стороне локтей, на груди и под коленями.

Особенно в зимний сезон, когда слои одежды могут глушить запах, важно наносить парфюм в те точки, где он дольше задержится и будет ощущаться окружающими.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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