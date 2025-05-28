Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите пышный укроп? Простой способ сделать укроп сочным и зелёным без дорогих удобрений
"Этот парень сумасшедший!": французский политик разнёс Мерца за слова о войне
Лавров назвал главное условие мира: Украина должна вернуться к нейтралитету
Правильное питание — твой секрет успеха: что и когда есть, чтобы быть на высоте
Драматический провал: участник шоу Кто хочет стать миллионером? поставил рекорд поражения
Секреты сытости: эти 5 продуктов усмирят аппетит без подсчета калорий
Дрожжи атакуют! Почему урожай после них будто на стероидах
Дачникам на заметку: как избавиться от одуванчиков на участке
Не спешите пить пиво — используйте его для шашлыка, и результат удивит вас

Привычка, из-за которой духи улетучиваются за пару часов

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Любимый парфюм может звучать роскошно и держаться весь день — но только если не совершать одну распространённую ошибку. Многие делают это автоматически, повторяя привычку, которую когда-то подсмотрели у мам или героинь старых фильмов.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Что именно сокращает стойкость аромата

Речь о растирании духов после нанесения. Часто парфюм сначала капают или распыляют на пальцы, а потом растирают запястья, шею или область за ушами. Привычка кажется безобидной, но именно она может испортить звучание аромата и сократить его стойкость почти вдвое.

Есть мнение, что при растирании разрушаются молекулы аромата — это не совсем так. На деле страдает не структура, а "поведение" парфюма: масла лучше впитываются в кожу, а спирты испаряются быстрее. А значит, шлейф исчезает гораздо раньше, чем должен был.

Как правильно наносить парфюм

Чтобы духи раскрывались медленно и звучали полноценно, лучше:

  • распылять их на кожу с расстояния 15-20 см;

  • не втирать, а дать аромату "осесть";

  • создать ароматное облако в воздухе и пройти сквозь него;

  • выбирать зоны с хорошим кровообращением: за ушами, на внутренней стороне локтей, на груди и под коленями.

Особенно в зимний сезон, когда слои одежды могут глушить запах, важно наносить парфюм в те точки, где он дольше задержится и будет ощущаться окружающими.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Хотите пышный укроп? Простой способ сделать укроп сочным и зелёным без дорогих удобрений
"Этот парень сумасшедший!": французский политик разнёс Мерца за слова о войне
Лавров назвал главное условие мира: Украина должна вернуться к нейтралитету
Гонконг резко нарастил импорт золота из России
Правильное питание — твой секрет успеха: что и когда есть, чтобы быть на высоте
Драматический провал: участник шоу Кто хочет стать миллионером? поставил рекорд поражения
Секреты сытости: эти 5 продуктов усмирят аппетит без подсчета калорий
Дрожжи атакуют! Почему урожай после них будто на стероидах
Дачникам на заметку: как избавиться от одуванчиков на участке
Привычка, из-за которой духи улетучиваются за пару часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.