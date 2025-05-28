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Восстановление локонов без салонов и процедур — вот как

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Пост с рассказом о восстановлении повреждённых волос за несколько часов собрал более 50 000 просмотров на Reddit. Пользовательница с ником capslockramen поделилась простыми, но эффективными шагами, которые помогли вернуть локонам жизнь. История оказалась вдохновляющей и по-настоящему честной — от "мочалки" на голове до естественных, здоровых кудрей.

Блондинка
Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Было модно — стало ошибкой

В начале 2000-х в моде были идеально прямые, осветлённые волосы. Те, кто обладал от природы кудрявой структурой, старался всеми силами её "исправить": выпрямляли утюжками, делали химические процедуры, осветляли. Результат — сухие, ломкие, лишённые блеска волосы.

Один разговор может всё изменить

Осознание пришло после случайного разговора: кудри — это не несовершенство, а часть индивидуальности. В тот момент было решено полностью отказаться от агрессивных методов ухода и переосмыслить отношение к волосам.

Три главных принципа

  • Без расчёсок.

  • Без полотенец.

  • Без укладки.

Ежедневный уход шаг за шагом

  1. После мытья воду следует аккуратно отжать руками.

  2. Волосы перекинуть вперёд.

  3. Нанести несмываемый кондиционер — щедро и равномерно.

  4. Добавить крем для кудрей (например, Miss Jessie's).

  5. Излишки влаги удалить с помощью хлопковой футболки.

  6. Завернуть волосы в футболку, как в тюрбан, и оставить на 10 минут.

  7. Снять ткань, не расчёсывая.

  8. Высушить феном с диффузором на холодном режиме, наклонив голову вперёд.

  9. В процессе сушки пряди аккуратно сжимать руками, не растягивать.

  10. Почти сухие волосы зафиксировать лёгким спреем, придать форму руками.

Дополнительно — подстригать кончики раз в 3 месяца. На полное восстановление уходит около трёх лет, но результат стоит усилий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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