Восстановление локонов без салонов и процедур — вот как

Пост с рассказом о восстановлении повреждённых волос за несколько часов собрал более 50 000 просмотров на Reddit. Пользовательница с ником capslockramen поделилась простыми, но эффективными шагами, которые помогли вернуть локонам жизнь. История оказалась вдохновляющей и по-настоящему честной — от "мочалки" на голове до естественных, здоровых кудрей.
В начале 2000-х в моде были идеально прямые, осветлённые волосы. Те, кто обладал от природы кудрявой структурой, старался всеми силами её "исправить": выпрямляли утюжками, делали химические процедуры, осветляли. Результат — сухие, ломкие, лишённые блеска волосы.
Осознание пришло после случайного разговора: кудри — это не несовершенство, а часть индивидуальности. В тот момент было решено полностью отказаться от агрессивных методов ухода и переосмыслить отношение к волосам.
Без расчёсок.
Без полотенец.
Без укладки.
После мытья воду следует аккуратно отжать руками.
Волосы перекинуть вперёд.
Нанести несмываемый кондиционер — щедро и равномерно.
Добавить крем для кудрей (например, Miss Jessie's).
Излишки влаги удалить с помощью хлопковой футболки.
Завернуть волосы в футболку, как в тюрбан, и оставить на 10 минут.
Снять ткань, не расчёсывая.
Высушить феном с диффузором на холодном режиме, наклонив голову вперёд.
В процессе сушки пряди аккуратно сжимать руками, не растягивать.
Почти сухие волосы зафиксировать лёгким спреем, придать форму руками.
Дополнительно — подстригать кончики раз в 3 месяца. На полное восстановление уходит около трёх лет, но результат стоит усилий.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.