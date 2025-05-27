Челка, которая преображает лицо: один срез — и ты уже другой человек

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Челка — как фильтр: одна деталь, а лицо уже совсем другое. Она способна омолодить, смягчить черты или, наоборот, добавить характер. Но работает это только в одном случае — если вы выбрали ту самую.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка укладывает волосы

Многие недооценивают челку просто потому, что однажды ошиблись. На самом деле она может стать акцентом в образе, скрыть лоб, визуально сузить лицо или сместить акцент с тяжёлых скул. А если не понравится — всегда можно отрастить и сравнять с длиной волос.

Как подобрать челку по форме лица

Квадратное лицо

Этой форме подойдут мягкие линии: удлинённые челки-шторки, косые и полукруглые варианты. Главное — чтобы боковые пряди спускались ниже скул. Прямые густые челки визуально усиливают угловатость, и от них лучше отказаться.

Этой форме подойдут мягкие линии: удлинённые челки-шторки, косые и полукруглые варианты. Главное — чтобы боковые пряди спускались ниже скул. Прямые густые челки визуально усиливают угловатость, и от них лучше отказаться. Сердцевидное лицо

Нужна коррекция широкого лба и скул. С этим справится филированная челка, заканчивающаяся ниже челюсти.

Нужна коррекция широкого лба и скул. С этим справится филированная челка, заканчивающаяся ниже челюсти. Треугольное лицо

Хорошо работают челки-шторки с мягкими линиями и длиной ниже скул. Косые варианты с боковым пробором тоже создадут гармонию.

Хорошо работают челки-шторки с мягкими линиями и длиной ниже скул. Косые варианты с боковым пробором тоже создадут гармонию. Круглое лицо

Здесь важно вытянуть силуэт лица. Справятся косые, асимметричные и удлинённые челки. А вот пышные и прямые могут только усилить округлость.

Здесь важно вытянуть силуэт лица. Справятся косые, асимметричные и удлинённые челки. А вот пышные и прямые могут только усилить округлость. Овальное лицо

Почти универсальный вариант. Можно выбрать прямую, рваную, закруглённую или косую челку. Если лицо вытянутое — подойдут густые челки до бровей.

Не только форма, но и укладка

Даже идеальная по форме челка не будет смотреться без правильной укладки. В салоне мастер уложит её за пару движений, но дома результат может разочаровать: пряди могут топорщиться, терять форму и настроение. Хорошая новость — есть видеогайды, которые помогут справиться с этим даже новичкам.

Эксперименты с внешностью пугают не всех. Челка — безопасный способ кардинально изменить образ без радикальных шагов. Главное — немного терпения и желания найти "свою" форму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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