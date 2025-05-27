Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью
Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле
Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство
Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны
Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной
Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом
ТОП-5 самых эпатажных машин всех времён

Челка, которая преображает лицо: один срез — и ты уже другой человек

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Челка — как фильтр: одна деталь, а лицо уже совсем другое. Она способна омолодить, смягчить черты или, наоборот, добавить характер. Но работает это только в одном случае — если вы выбрали ту самую.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

Многие недооценивают челку просто потому, что однажды ошиблись. На самом деле она может стать акцентом в образе, скрыть лоб, визуально сузить лицо или сместить акцент с тяжёлых скул. А если не понравится — всегда можно отрастить и сравнять с длиной волос.

Как подобрать челку по форме лица

  • Квадратное лицо
    Этой форме подойдут мягкие линии: удлинённые челки-шторки, косые и полукруглые варианты. Главное — чтобы боковые пряди спускались ниже скул. Прямые густые челки визуально усиливают угловатость, и от них лучше отказаться.
  • Сердцевидное лицо
    Нужна коррекция широкого лба и скул. С этим справится филированная челка, заканчивающаяся ниже челюсти.
  • Треугольное лицо
    Хорошо работают челки-шторки с мягкими линиями и длиной ниже скул. Косые варианты с боковым пробором тоже создадут гармонию.
  • Круглое лицо
    Здесь важно вытянуть силуэт лица. Справятся косые, асимметричные и удлинённые челки. А вот пышные и прямые могут только усилить округлость.
  • Овальное лицо
    Почти универсальный вариант. Можно выбрать прямую, рваную, закруглённую или косую челку. Если лицо вытянутое — подойдут густые челки до бровей.

Не только форма, но и укладка

Даже идеальная по форме челка не будет смотреться без правильной укладки. В салоне мастер уложит её за пару движений, но дома результат может разочаровать: пряди могут топорщиться, терять форму и настроение. Хорошая новость — есть видеогайды, которые помогут справиться с этим даже новичкам.

Эксперименты с внешностью пугают не всех. Челка — безопасный способ кардинально изменить образ без радикальных шагов. Главное — немного терпения и желания найти "свою" форму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Не нагибайся: 2 способа почистить ванну без нагрузки на спину
Всё разрушили: Волочкова в слезах обвинила Большой театр в потере величия
Заработки курьеров до 194 тыс. рублей: как простые профессии обходят специалистов по доходам
ТНТ снимет новогоднюю комедию, где Шурик перевоплотится в Форреста Гампа
Хотите, чтобы укроп не цвёл? Посадите его так, как не делают соседи
Столовая СССР: рецепт тушёной капусты по ГОСТу 1988 года
Алюминий в деле: как один металл спасает квантовые технологии от краха
Быстро и стабильно набрать мышечную массу поможет этот план тренировок
Вишня с подвохом: как черенки губят урожай и разочаровывают садоводов
Ударили сзади — значит виноват? Не всё так просто, как кажется на первый взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.