Живот-монстр: борьба с послеродовой дряблостью без качания пресса

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рождение ребёнка — счастливое событие, но оно часто меняет тело женщины так, что живот становится дряблым и заметно провисает. После родов мышцы живота остаются ослабленными и растянутыми, иногда даже расходятся по средней линии — это состояние называют диастазом. В результате корпус теряет привычную поддержку, и привычные упражнения могут не помочь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Восстановление тела — процесс индивидуальный и зависит от возраста и телосложения. Главное — не пытаться сразу "качать пресс", а мягко вернуть связь с собственным телом и научиться контролировать дыхание и положение.

Первый шаг — восстановить правильное дыхание и связь с центром тела. Диафрагмальное дыхание помогает активировать глубокие мышцы живота и создать внутрибрюшное давление, поддерживающее корпус. Это база, без которой никакие упражнения не будут эффективными.

Важно также следить за осанкой в повседневной жизни. При сидении, стоянии или кормлении ребёнка стоит избегать "заваленных" поз и сохранять мягкое вытяжение тела — от стоп до макушки. При подъёме тяжестей сначала нужно включать мышцы тазового дна и нижнюю часть живота, формируя внутренний корсет, и только потом брать вес.

При наличии диастаза противопоказаны силовые упражнения на пресс и скручивания. Восстановление лучше начинать с мягких упражнений — таких, как лёгкое втягивание живота, позы для активации ягодиц и глубоких мышц, движения для улучшения подвижности позвоночника и грудной клетки. Главное — не торопиться, выполнять упражнения регулярно и бережно относиться к своему телу.

Возвращение формы после родов — это не быстрый марафон, а постепенное, осознанное путешествие. Упорство и терпение помогут вернуть животу тонус и уверенность в себе.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.



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