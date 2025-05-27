Не кремом единым: летний уход, о котором никто не говорит вслух

3:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это свобода, лёгкость и солнце. Но именно в это время кожа сталкивается с настоящим стрессом: ультрафиолет, жара, ветер и сухой воздух день за днём разрушают её защитный барьер. Даже если внешне всё выглядит хорошо — нет покраснений или высыпаний — не обманывайтесь. Пигментация, обезвоживание и фотостарение часто развиваются незаметно.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Косметолог Ирина Созинова объясняет, как адаптировать уход за кожей в жаркий сезон и не дать лету оставить следы на лице.

SPF — это не опция, а необходимость

Солнцезащитный крем должен стать обязательной частью утреннего ухода. И дело не только в пляжных днях. Даже если вы просто сидите у окна или вышли по делам в город, ультрафиолет продолжает работать. Используйте средства с высокой степенью защиты и не забывайте обновлять их каждые пару часов — особенно в течение дня.

Современные формулы удобны: они не ощущаются на коже, не портят макияж и легко наносятся даже поверх тональных средств.

Увлажнение: больше, чем кажется нужным

Под воздействием солнца кожа теряет влагу быстрее, чем зимой, и этот процесс не всегда заметен сразу. Поэтому летом особенно важно использовать насыщенные увлажняющие средства с лёгкой текстурой. Идеально, если они будут не только удерживать влагу, но и укреплять барьер кожи. Не забывайте о дополнительных форматах — тоники, эссенции, мист-спреи — они помогут поддерживать оптимальный уровень увлажнения в течение дня.

Антиоксиданты — ваш щит от старения

Солнечные лучи запускают цепную реакцию разрушений внутри кожи. Чтобы предотвратить преждевременное старение, введите в утренний уход антиоксиданты. Витамин С, коэнзим Q10, ресвератрол — эти компоненты нейтрализуют свободные радикалы и придают коже сияние и упругость.

Регулярное использование таких средств помогает защитить кожу на клеточном уровне, делая её устойчивее к солнечным повреждениям.

Уход вместо макияжа

Летом макияж должен быть минимальным. Плотные текстуры перегружают кожу, мешают ей дышать и могут провоцировать воспаления. Легкие тонирующие средства с защитой от солнца, прозрачные пудры или тинты — лучший выбор для жарких дней.

А вот вечернее очищение должно быть особенно тщательным: мягкие средства помогут удалить загрязнения и сохранить баланс кожи без пересушивания.

Пилинги — с умом и деликатно

Сезон активного солнца — не лучшее время для жёстких кислот и агрессивных процедур. Пилинги с высоким содержанием кислот, особенно AHA и ретинола, могут усилить чувствительность кожи и спровоцировать пигментацию. Лучше заменить их мягкими средствами с ферментами или глюконовыми кислотами — они очищают, не нарушая защитного барьера.

Главный принцип летнего ухода — не обновлять кожу до блеска, а сохранить её здоровье и естественную защиту.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.