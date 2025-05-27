Скраб, жара и аромат вишни: летний коктейль для сияющей кожи

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажнение — это хорошо. Но без отшелушивания даже самый дорогой крем не даст желаемого эффекта. Чтобы кожа действительно стала мягкой, гладкой и сияющей, ей нужно помочь избавиться от омертвевших клеток.

С чего начать

Раз в неделю (а летом — лучше два) устраивайте телу "генеральную уборку". Возьмите немного скраба и аккуратными или, наоборот, энергичными движениями массируйте кожу. Сила давления зависит от ваших предпочтений и чувствительности кожи.

Неочевидные зоны

Большинство ограничивается руками, ногами и животом. Но не забывайте и о менее заметных участках — спине, ягодицах, локтях и коленях. Эти зоны часто остаются без внимания, а ведь именно там кожа наиболее плотная и сухая.

После пилинга тщательно смойте средство водой и нанесите увлажняющий крем или молочко. На этом этапе кожа особенно восприимчива к полезным компонентам, и уход подействует сильнее.

Какой скраб выбрать летом

Когда на улице жара, хочется лёгкости и свежести — и ароматы тоже играют роль. Фруктовые ноты поднимают настроение и придают телу летнюю лёгкость. Обратите внимание на скрабы с запахами:

нектарина

инжира

сочной вишни

цитрусового микса

Они не только очищают, но и превращают обычную процедуру в маленький ароматный ритуал.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



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