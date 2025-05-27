Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейские авиапассажиры в опасности: новые правила могут лишить их компенсации за задержки рейсов
Горящие туры — фальшивка: мошенники оставляют россиян без отпуска и денег
Аптеки — теперь часть медицины: что изменится для россиян с 1 июня
500% пошлин и ультиматум России: США готовят санкционный удар по нефти
Россия требует СБ ООН: Европа мешает миру на Украине — заявлен ответный удар
Взорвал, посолил, съел: как сделать попкорн, который съедают до начала фильма
Спортивные соревнования: как побороть страх, держать темп и не сорваться в первом забеге
Министры на борту: в Болгарии проводят необычный эксперимент с поездом 3671
Филипп Киркоров — отец Кендалл Дженнер? В Сети обсуждают завирусившуюся теорию

С виду — просто юбка, на деле — модный трюк для тех, кто не хочет стараться

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Мода этого лета делает поворот к женственности. Если раньше в тренде были грубоватые карго, широкие джинсы и рубашки свободного кроя, то теперь в фокусе — лёгкость, романтика и подчеркнутая фигура. На первый план выходит ярусная юбка — многослойная, воздушная и универсальная вещь, которая способна преобразить любой образ.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Как носить ярусную юбку: лучшие идеи

1. С лёгкой рубашкой или шелковой футболкой

Комбинация объёмной юбки с заправленной рубашкой или лаконичной футболкой помогает создать силуэт, который визуально вытягивает и стройнит. Это классический и гармоничный вариант на каждый день.

2. С яркими аксессуарами

Сумка насыщенного оттенка, необычная обувь или эффектные солнцезащитные очки моментально делают образ более акцентным. Романтика остаётся, но с нотками драматичности.

3. С базовой футболкой и кроссовками

Такой образ легко вписывается в повседневную городскую среду. Он добавляет свежести и энергии, сохраняя при этом лёгкость и комфорт.

4. С джинсовой или кожаной курткой

Контраст нежной юбки и более грубой верхней одежды создаёт интересную игру фактур. Особенно хорошо смотрятся светлые куртки — они не перегружают образ и делают его более стильным.

Почему эта юбка — маст-хэв

Ярусная юбка универсальна: она подходит под разные типы фигуры, сочетается с множеством вещей и может выглядеть по-разному — от романтично-нежной до выразительно-яркой. Этот элемент гардероба не просто возвращается в моду, он закрепляется в ней как основа летних образов.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
ЗРК Patriot из-под прилавка: Украина больше не VIP-клиент у США Дмитрий Плотников Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Последние материалы
Вода в миске есть, а собака всё равно вялая? Возможно, уже поздно — читайте, что делать
Не верите в чудеса? После этого секретного метода ваши яблоки будут как мёд
Массаж скребком гуаша может навредить здоровью: вот как делать не стоит
Что нужно сделать с техникой на кухне, чтобы ребёнок не пострадал
Уникальный лазер для космоса — какие тайны он поможет раскрыть
Тайные грузовики спецназначения. Что перевозили в СССР без лишних глаз
Один простой ритуал способен изменить прогноз по 13 видам онкологии
Как простыми действиями быстро охладить салон автомобиля
В Китае не хотят возвращаться к импорту пропана из США
Шоколадка Твикс дома? 3 слоя удовольствия: домашняя карамель, печенье и шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.