С виду — просто юбка, на деле — модный трюк для тех, кто не хочет стараться

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода этого лета делает поворот к женственности. Если раньше в тренде были грубоватые карго, широкие джинсы и рубашки свободного кроя, то теперь в фокусе — лёгкость, романтика и подчеркнутая фигура. На первый план выходит ярусная юбка — многослойная, воздушная и универсальная вещь, которая способна преобразить любой образ.

Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плиссированная юбка

Как носить ярусную юбку: лучшие идеи

1. С лёгкой рубашкой или шелковой футболкой

Комбинация объёмной юбки с заправленной рубашкой или лаконичной футболкой помогает создать силуэт, который визуально вытягивает и стройнит. Это классический и гармоничный вариант на каждый день.

2. С яркими аксессуарами

Сумка насыщенного оттенка, необычная обувь или эффектные солнцезащитные очки моментально делают образ более акцентным. Романтика остаётся, но с нотками драматичности.

3. С базовой футболкой и кроссовками

Такой образ легко вписывается в повседневную городскую среду. Он добавляет свежести и энергии, сохраняя при этом лёгкость и комфорт.

4. С джинсовой или кожаной курткой

Контраст нежной юбки и более грубой верхней одежды создаёт интересную игру фактур. Особенно хорошо смотрятся светлые куртки — они не перегружают образ и делают его более стильным.

Почему эта юбка — маст-хэв

Ярусная юбка универсальна: она подходит под разные типы фигуры, сочетается с множеством вещей и может выглядеть по-разному — от романтично-нежной до выразительно-яркой. Этот элемент гардероба не просто возвращается в моду, он закрепляется в ней как основа летних образов.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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