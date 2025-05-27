Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа вокруг глаз становится более уязвимой. Она теряет эластичность, истончается, появляются морщины, отечность и признаки усталости. Обычного увлажняющего крема недостаточно. Для борьбы с этими изменениями нужно выбрать средство с активными ингредиентами, такими как ретинол.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

Почему стоит выбрать крем с ретинолом?

Ретинол — мощный ингредиент, который борется с признаками старения на клеточном уровне. Он стимулирует выработку коллагена, ускоряет обновление клеток, уменьшает морщины и улучшает текстуру кожи. Ретинол также придает коже свежий и отдохнувший вид.

Как выбрать крем с ретинолом?

При выборе крема с ретинолом обратите внимание на его формулу. Современные средства содержат стабилизированный ретинол, который мягко воздействует на кожу, не вызывая раздражения. Это особенно важно для чувствительной области вокруг глаз, напоминает harpersbazaar.gr.

Правила применения крема с ретинолом

После 50 лет важно правильно вводить ретинол в уход. Начинайте с 1-2 раз в неделю, постепенно увеличивая частоту до 3 раз в неделю. Наносите небольшое количество крема на кожу вокруг глаз, избегая области под нижним веком. Если кожа реагирует раздражением, сократите частоту применения или попробуйте крем с более низкой концентрацией ретинола.

Дополнительные советы по уходу

Не забывайте использовать солнцезащитный крем. Ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому защита от солнца обязательна. Выбирайте легкие увлажняющие средства, которые успокаивают и увлажняют кожу. Это поможет избежать сухости и раздражения.

Крем с ретинолом — эффективное средство для омоложения кожи вокруг глаз. Правильный уход с этим ингредиентом поможет сохранить молодость и красоту вашей кожи на долгие годы.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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