Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если бы ваш летний макияж был напитком, то это, безусловно, был бы освежающий латте с карамелью. Макияж в стиле латте, который стал настоящим хитом в TikTok и среди визажистов, сочетает в себе оттенки кофе — от нежного бежевого до насыщенного эспрессо, а также теплые золотые и бронзовые акценты, придающие коже сияние и создающие впечатление, будто вы только что вернулись с курорта.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Почему он так популярен?

Его универсальность и простота — вот что делает этот макияж столь привлекательным. Начните с легкого тонального крема или консилера, добавьте бронзатор для эффекта загорелой кожи и тени для век в оттенках ириски, мокко и корицы. Основная идея — создать глубину и насыщенность с помощью теплых цветов, избегая при этом излишней яркости, пишет missbloom.gr.

Глаза подчеркните тенями с атласной или мерцающей текстурой для легкого блеска. Вместо подводки используйте темно-коричневые тени, мягко растушевывая их у корней ресниц для естественного эффекта. Брови оставьте в естественном состоянии, а губы украсьте карамельным нюдом или блеском цвета ириски, напоминающим растопленное ванильное мороженое с сиропом.

Дополнительный совет по созданию макияжа в оттенках латте

Для дополнительного шарма нанесите немного бронзатора на веки и скулы. Это поможет объединить оттенки и придаст лицу свежесть. Макияж в стиле латте не просто тренд — это отличный способ подчеркнуть вашу естественную красоту, добавив нотку изысканности и сладости.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.



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