Естественное свечение вместо искусственного блеска: новый тренд макияжа покоряет лёгкостью

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж эволюционирует, становясь более "умным" и естественным. Хайлайтер, который раньше создавал интенсивное сияние на всем лице, теперь используется для деликатного высветления кожи в нужных местах. Это придает лицу яркость без эффекта искусственности или перенасыщенности.

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Что такое осветление кожи?

Суть этой техники — использование кремовых продуктов с натуральным финишем, таких как жидкие хайлайтеры или хайлайтеры-капли. Их наносят на определенные зоны: скулы, переносицу, пространство над бровями и верхнюю губу. Цель — создать впечатление естественного отражения света от кожи, а не искусственного блеска.

Визажисты часто начинают макияж с нанесения сияющей базы или увлажняющего средства с эффектом блеска под тональный крем. Это придает коже яркость и свежесть. Если вы не используете тональный крем, можно смешать осветляющий крем с увлажняющим средством, чтобы добиться естественного сияния в течение всего дня.

Рекомендация от редактора красоты

Для достижения максимально естественного и изысканного эффекта подсветки разогрейте средство (особенно кремовые или жидкие текстуры) пальцами и нанесите на скулы, изгиб бровей и кончик носа. Чтобы средство лучше слилось с кожей, можно слегка протереть ее влажным спонжем или распылить на лицо немного спрея для дополнительного сияния.

Осветление кожи — это не яркий акцент, а мягкое свечение, которое ваша кожа приобретает после хорошего сна, занятий йогой и достаточного количества воды. Этот прием идеально подходит для летних образов, так как позволяет коже дышать и выглядит свежо даже при дневном освещении, утверждает missbloom.gr.

Уточнения

Хайла́йтер (англ highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.





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