Красота своими руками: рецепт скраба, который полюбит ваша кожа

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Роскошный уход за телом может начаться не с дорогой процедуры в салоне, а с простой стеклянной баночки дома. Всё, что нужно — уже есть у вас на кухне: мёд, сахар, кокосовое и оливковое масло, нейтральный гель для душа. Эти доступные ингредиенты легко превращаются в натуральный скраб, который не уступает премиальным средствам.

Фото: freepik by gpointstudio Девушка

Простые ингредиенты, мощный эффект

Сахар — бережно удаляет ороговевшие клетки, не травмируя кожу.

Мёд — натуральный увлажнитель, выравнивает тон и делает кожу более мягкой.

Кокосовое масло — обладает антисептическими свойствами и придаёт приятный аромат.

Оливковое масло — питает и защищает кожу от микроповреждений.

Гель для душа — объединяет компоненты, облегчая нанесение.

Хочется яркости? Добавьте каплю пищевого красителя — но это исключительно для настроения.

Как приготовить и хранить

Смешивайте ингредиенты в стеклянной посуде: это сохранит их полезные свойства.

Консистенцию можно регулировать:

густая — для интенсивного скраба,

жидкая — для деликатного массажа.

Храните в тёмном и прохладном месте, используйте в течение 2-3 недель.

Перед первым применением — тест

Нанесите немного средства на небольшой участок кожи. Особенно это важно, если у вас аллергия на мёд или растительные масла.

Где и как использовать

Такой скраб подходит не только для тела, но и для:

губ ,

лица ,

зоны декольте (с уменьшенным количеством сахара).

Для нежных участков кожи выбирайте более мягкую формулу.

Почему это работает

Натуральный скраб не просто очищает, а действительно ухаживает. С каждым применением кожа становится мягче, ровнее и заметно свежее. А экономия на баночках из магазина — приятный бонус к эффекту.

Домашний уход может быть не только эффективным, но и атмосферным ритуалом. Ведь настоящая красота начинается с удовольствия от простых вещей.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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