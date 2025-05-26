Когда макияж старит: ошибка, которая делает лицо уставшим за 3 секунды

Кажется, что каждая женщина по умолчанию умеет краситься. Но в реальности многие просто наносят всё подряд из косметички — и получают не "голливудский гламур", а скорее образ для утренника. Чтобы избежать этого, важно знать базу.
Никакой мейкап не спасёт, если кожа уставшая и обезвоженная. Даже самый дорогой тон не ляжет ровно и может подчеркнуть недостатки. Поэтому сначала — увлажнение, питание и регулярный уход. Это правило номер один.
Тональное средство должно быть как вторая кожа. Не берите "на глаз" — тестируйте на щеке при дневном свете. Учитывайте сезон: зимой цвет светлее, летом — темнее. И не забывайте про шею — тон должен быть незаметным, но работать.
Теплые и холодные тона, беж и розовый — выбор огромный, но не всё подойдёт всем. Чтобы не гадать, пройдите онлайн-тест — так будет проще понять, что вам к лицу.
Кисти, спонжи, пальцы — все средства хороши, если ими пользоваться с умом. Спонж лучше смачивать, чтобы не "съедал" тон. Для теней подойдут и натуральные, и синтетические кисти — главное, чтобы они были чистыми.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.