Когда макияж старит: ошибка, которая делает лицо уставшим за 3 секунды

Кажется, что каждая женщина по умолчанию умеет краситься. Но в реальности многие просто наносят всё подряд из косметички — и получают не "голливудский гламур", а скорее образ для утренника. Чтобы избежать этого, важно знать базу.

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Уход за кожей — основа красоты

Никакой мейкап не спасёт, если кожа уставшая и обезвоженная. Даже самый дорогой тон не ляжет ровно и может подчеркнуть недостатки. Поэтому сначала — увлажнение, питание и регулярный уход. Это правило номер один.

Тон — не маска, а вуаль

Тональное средство должно быть как вторая кожа. Не берите "на глаз" — тестируйте на щеке при дневном свете. Учитывайте сезон: зимой цвет светлее, летом — темнее. И не забывайте про шею — тон должен быть незаметным, но работать.

Цветотип — ваш ориентир

Теплые и холодные тона, беж и розовый — выбор огромный, но не всё подойдёт всем. Чтобы не гадать, пройдите онлайн-тест — так будет проще понять, что вам к лицу.

Инструменты тоже важны

Кисти, спонжи, пальцы — все средства хороши, если ими пользоваться с умом. Спонж лучше смачивать, чтобы не "съедал" тон. Для теней подойдут и натуральные, и синтетические кисти — главное, чтобы они были чистыми.

Что должно быть в косметичке

Консилер — для точечной маскировки.

Тональный крем — для выравнивания тона, а не маскировки всего лица.

Тушь — подбирайте по образу жизни: водостойкую — если склонны тереть глаза.

Помада — минимум две: нейтральная и классическая красная. Идеально дополнят образ и поднимут самооценку даже в плохой день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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