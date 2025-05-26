Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая СССР 1990: меню, цены и обстановка
Лазейки нужно закрыть: Путин о поддержке российских производителей канатных дорог
Хрустящая капуста в рассоле: запас, который съедается первым. Самый удачный и простой способ
Верните кастрюле блеск без химии: 5 проверенных способов для нержавейки
Названные предатели: Вика Цыганова открывает глаза на пятую колонну в российском шоу-бизнесе
8 городков Вайоминга, которые нужно посетить: каждый со своим уникальным шармом!
Брухунова в восторге от подарков мужа: как Петросян удивил молодую жену после поездки?
Не просто спит: кошка показывает вам, что чувствует
Когда и где можно ловить вишнёвого лосося: добыто уже более тонны рыбы

Когда макияж старит: ошибка, которая делает лицо уставшим за 3 секунды

Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что каждая женщина по умолчанию умеет краситься. Но в реальности многие просто наносят всё подряд из косметички — и получают не "голливудский гламур", а скорее образ для утренника. Чтобы избежать этого, важно знать базу.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Уход за кожей — основа красоты

Никакой мейкап не спасёт, если кожа уставшая и обезвоженная. Даже самый дорогой тон не ляжет ровно и может подчеркнуть недостатки. Поэтому сначала — увлажнение, питание и регулярный уход. Это правило номер один.

Тон — не маска, а вуаль

Тональное средство должно быть как вторая кожа. Не берите "на глаз" — тестируйте на щеке при дневном свете. Учитывайте сезон: зимой цвет светлее, летом — темнее. И не забывайте про шею — тон должен быть незаметным, но работать.

Цветотип — ваш ориентир

Теплые и холодные тона, беж и розовый — выбор огромный, но не всё подойдёт всем. Чтобы не гадать, пройдите онлайн-тест — так будет проще понять, что вам к лицу.

Инструменты тоже важны

Кисти, спонжи, пальцы — все средства хороши, если ими пользоваться с умом. Спонж лучше смачивать, чтобы не "съедал" тон. Для теней подойдут и натуральные, и синтетические кисти — главное, чтобы они были чистыми.

Что должно быть в косметичке

  • Консилер — для точечной маскировки.
  • Тональный крем — для выравнивания тона, а не маскировки всего лица.
  • Тушь — подбирайте по образу жизни: водостойкую — если склонны тереть глаза.
  • Помада — минимум две: нейтральная и классическая красная. Идеально дополнят образ и поднимут самооценку даже в плохой день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин В свидетели можно записать и русалок с лешими. Какие казусы случались в судах старой Европы Сергей Лебедев
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Последние материалы
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Названные предатели: Вика Цыганова открывает глаза на пятую колонну в российском шоу-бизнесе
8 городков Вайоминга, которые нужно посетить: каждый со своим уникальным шармом!
Брухунова в восторге от подарков мужа: как Петросян удивил молодую жену после поездки?
Не просто спит: кошка показывает вам, что чувствует
Когда и где можно ловить вишнёвого лосося: добыто уже более тонны рыбы
Выносливый как крыжовник, вкусный как смородина: гибрид для умных дачников
Спортсмены по выходным: можно ли быть в форме, тренируясь только два раза в неделю
Квентин Тарантино назвал величайший фильм всех времён
Запустили два электрона в кольцо — и открыли новую эпоху квантовых вычислений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.