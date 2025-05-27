Лицо стало как наждак? Вот почему кожа резко начала шелушиться

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если кожа внезапно стала сухой, шершавой и неприятной на ощупь — это не просто косметическая проблема. Шелушение может сигнализировать о глубинных нарушениях — от ошибок в уходе до скрытых заболеваний.

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Враг №1: сухой воздух

Зимой — батареи, летом — кондиционеры. Итог один: влага из кожи испаряется быстрее, чем она успевает восстановиться. Даже жирная кожа может начать шелушиться, если воздух в помещении слишком сухой.

Холод и жара — стресс для эпидермиса

Мороз и ветер нарушают защитный барьер кожи, а палящее солнце пересушивает и обезвоживает. Без SPF и адекватного ухода даже здоровая кожа теряет эластичность и покрывается мелкими чешуйками.

Горячая вода и жёсткое очищение

Горячее умывание приятно, но вредно: оно смывает липидную плёнку. Если добавить к этому скрабы и агрессивные пилинги — получаем раздражённую, уязвимую кожу, неспособную защищаться.

Косметика тоже может навредить

Средства с кислотами, ретинолом или спиртом сушат кожу, особенно если они не адаптированы к сезону. Иногда достаточно сменить одно средство — и шелушение уйдёт.

Внутренние причины: от экземы до диабета

Если кожа не реагирует на уход, возможно, дело в дерматологических или системных заболеваниях:

Атопический дерматит и экзема — нарушают удержание влаги;

Аллергии и диабет — отражаются на коже;

Заболевания почек и щитовидки — могут вызывать стойкую сухость.

Побочные эффекты лечения

Химиотерапия, диализ, приём сильных препаратов — всё это влияет на сальные железы и может вызвать шелушение даже у тех, у кого раньше не было проблем.

Возраст и гормоны

С годами кожа теряет способность удерживать влагу: снижается выработка коллагена и себума. Поэтому в зрелом возрасте особенно важно увлажнение и защита от факторов, истончающих эпидермис.

Что поможет

Переход на мягкое средство для умывания;

Добавление увлажняющей сыворотки с гиалуроновой кислотой;

Увлажнитель воздуха в помещении;

Защита от солнца и ветра;

Обращение к врачу при стойких симптомах.

Иногда достаточно пары шагов, чтобы кожа снова стала мягкой и гладкой.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



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